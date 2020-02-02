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Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Но не все то золото, что нефть. Земля белорусская богата не на углеводороды, а на таланты сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парк высоких технологий стал таким же брендом, как Беловежская пуща.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Виртуальные 34-ки – самое мирное оружие Беларуси – добралось до Вашингтона и Нью-Йорка.
В обстановке мира и интерьерах Минска решают самые острые политические вопросы.
Но вершины отношений для Капитолийского холма – это капиталистические отношения – увеличение товарооборота. А перезагрузка отношений может начаться на платформе экспорта интеллектуальных услуг.
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
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Новости Беларуси. Но не все то золото, что нефть. Земля белорусская богата не на углеводороды, а на таланты сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парк высоких...
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