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Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США

02.02.2020 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Но не все то золото, что нефть. Земля белорусская богата не на углеводороды, а на таланты сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парк высоких технологий стал таким же брендом, как Беловежская пуща.

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Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США

Евгений Пустовой, корреспондент:
Обычно Беларусь продвигается в мире на тракторах и БелАЗах, а в США мы, образно говоря, въехали на танке.

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Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США

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Но вершины отношений для Капитолийского холма – это капиталистические отношения – увеличение товарооборота. А перезагрузка отношений может начаться на платформе экспорта интеллектуальных услуг. 

Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
Компании Парка высоких технологий делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США. Это и есть элемент огромного доверия, не только деньги. Потому что страна стабильная, показывающая определенный результат, но под санкционными списками. В этом есть огромный стимул для развития торговых отношений.

Люди в материале: Сергей Мусиенко, Евгений Пустовой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Но не все то золото, что нефть. Земля белорусская богата не на углеводороды, а на таланты сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парк высоких...
 
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