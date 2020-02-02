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Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

02.02.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит, которого ждали и о котором много говорили. И, как выясняется, не зря. В Минске побывал Майкл Помпео, государственный секретарь США. Во Дворце Независимости его принимал Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Юлия Огнева, СТВ:
В белорусско-американских отношениях были разные времена. Но мы-то знаем: кто прошлое помянет… Если вспомнить 2019 год, то нынешний визит – это такое логическое продолжение процесса восстановления утерянных связей. Помните, во время визита Дэвида Хэйла стало известно, что Беларусь и США приняли решение о возобновлении работы диппредставительств на уровне послов? И Майкл Помпео заверил, что глава американской дипломатической миссии будет назначен в ближайшее время.

Впрочем, еще много заявлений прозвучало 1 февраля. Были и неофициальные, живые моменты.

Обо всем об этом, о нынешнем этапе отношений Беларусь – США и, конечно, о чаяниях на перспективу – Евгений Пустовой.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

В этом номере в 1994 году проживала делегация из Соединенных Штатов Америки.

Четверть века назад Беларусь открывала Америку, а Америка открывала для себя «планету Беларусь».

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
Литва, Прибалтика вся, Украина, да и Российская Федерация открывала центры Сороса, прогибалась. А мы показали по-другому. Мы заявили о государственности, о национальных приоритетах. И мы свою эту позицию отстояли.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

От исторического визита Клинтона в Беларусь осталась кинохроника и вот эта благодарность за отличный прием.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Письмо в знак благодарности общественному питанию.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Теперь на кухне международной политики кардинальные изменения. Появились новые центры силы, с ними мы дружим, а Белый дом перестал быть уютным гнездом американских ястребов и идей милитаризма: Трамп не за гегемонию, Трамп за развитие национальной экономики.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Вячеслав Фрольцов, профессор факультета международных отношений Белгосуниверситета:
Главную роль играют именно прагматика, именно поиск совместных интересов, развитие заинтересованности по тем или иным направлениям. Вот это предопределят то, что действительно лед в наших отношениях сдвинулся.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Очередная победа белорусской дипломатии. В Минске – госсекретарь Помпео. Для американских конгрессменов Александр Лукашенко стал сильным национальным лидером. И вот уже на пороге зала для переговоров второй человек первой демократии в мире.

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Евгений Пустовой:
Крестным отцом большинства новых идей в Белом доме называют госсекретаря США. У которого кстати, корни из Апеннин. А итальянский и белорусский языки называют самыми мелодичными. Общий язык даже через переводчиков находят Александр Лукашенко и Майк Помпео.

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Мирные инициативы Беларуси, опыт борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью. Поблагодарил госсекретарь США и за уважительное отношение Беларуси к Холокосту.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Оно понятно: от рук нацистов погиб каждый третий еврей в мире, от рук нацистов погиб каждый третий житель довоенной Беларуси. Именно так – житель – потому что мы не делим людей по национальному признаку, как и в США.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Припаркованный у входа во Дворец Независимости кортеж джипов так и не отгоняли, но встреча явно вышла за рамки протокола. Откровенно обсудили дежурные вопросы: права человека и свободу слова. Кстати, журналистская свита Помпео явно не заморачивается по поводу пуловского дресс-кода, и не только в одежде.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

На замечание Президента Беларуси, чтобы пресса помнила, что она все же четвертая власть, Помпео отреагировал: «Мы тоже своих». Что именно своих – уже никто не услышал. Двухсторонняя встреча продолжилась в личном кабинете главы государства. 

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Тучи непонимания над белорусским Дворцом Независимости разошлись, когда в Вашингтоне поняли: Минск не находится в тени интересов Спасской башни Кремля. У нас своя позиция и по Украине, и по многим вопросам геополитики. Владимир Макей уже говорил: Беларусь не корабль – не дрейфует. Но самостоятельный курс держим.

Владимир Макей: Мы будем делать всё для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Наши политические и национальные особенности наконец-то оценили. Американская пресса старательного фотографировала детали Дворца, а секьюрити – это тоже детали – поставили госфлаги поближе.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Исторический и символический кадр операторы проспали. Главное теперь политическому истеблишменту других стран не проспать свои интересы в регионе. Голос Америки уже звучит из Минска. 

Майкл Помпео в Минске: наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Софт для госкорпораций и компаний США пишут под крышей белорусского ПВТ. Здесь почти каждая десятая компания с американским капиталом, а каждая третья – ориентирована на запросы Штатов.

Топ-менеджер из Ирландии о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Виртуальную экскурсию по «белорусской Кремниевой долине» Помпео провел Всеволод Янчевский. Прошлогодние продажи интеллектуального продукта в США достигли миллиарда долларов. И это лишь 44 % от общего экспортного дохода.

Всеволод Янчевский: Мы гордимся тем, что Америка, американские корпорации потребляют наш белорусский софт

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Сейчас так принято – самым важным делиться чрез Twitter-каналы. Помпео опубликовал эту фотографию. Она стала символом экономических отношений Беларуси с крупнейшей экономикой мира. Госсекретарь оценил и наш юмор, и наши разработки компаний-резидентов.

Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Дмитрий Войханский, директор IТ-компани:
Его очень повеселило, что, оказывается, Беларусь это не как по американски говорят in the middle of nowhere (непонятно где  прим. ред.), а хаб для всей Европы, где сделаны лучшие игровые продукты.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»

Год малой родины, похоже, становится еще годом сближения, несмотря на расстояние, с большими державами мира.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Майкл Помпео, Евгений Пустовой, Дмитрий Войханский, Вячеслав Фрольцов, Сергей Мусиенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Визит, которого ждали и о котором много говорили. И, как выясняется, не зря. В Минске побывал Майкл Помпео, государственный секретарь США. Во Дворце...
 
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