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Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит, которого ждали и о котором много говорили. И, как выясняется, не зря. В Минске побывал Майкл Помпео, государственный секретарь США. Во Дворце Независимости его принимал Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Впрочем, еще много заявлений прозвучало 1 февраля. Были и неофициальные, живые моменты.
В этом номере в 1994 году проживала делегация из Соединенных Штатов Америки.
Четверть века назад Беларусь открывала Америку, а Америка открывала для себя «планету Беларусь».
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
От исторического визита Клинтона в Беларусь осталась кинохроника и вот эта благодарность за отличный прием.
Письмо в знак благодарности общественному питанию.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Вячеслав Фрольцов, профессор факультета международных отношений Белгосуниверситета:
Очередная победа белорусской дипломатии. В Минске – госсекретарь Помпео. Для американских конгрессменов Александр Лукашенко стал сильным национальным лидером. И вот уже на пороге зала для переговоров второй человек первой демократии в мире.
Евгений Пустовой:
Мирные инициативы Беларуси, опыт борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью. Поблагодарил госсекретарь США и за уважительное отношение Беларуси к Холокосту.
Оно понятно: от рук нацистов погиб каждый третий еврей в мире, от рук нацистов погиб каждый третий житель довоенной Беларуси. Именно так – житель – потому что мы не делим людей по национальному признаку, как и в США.
Припаркованный у входа во Дворец Независимости кортеж джипов так и не отгоняли, но встреча явно вышла за рамки протокола. Откровенно обсудили дежурные вопросы: права человека и свободу слова. Кстати, журналистская свита Помпео явно не заморачивается по поводу пуловского дресс-кода, и не только в одежде.
На замечание Президента Беларуси, чтобы пресса помнила, что она все же четвертая власть, Помпео отреагировал: «Мы тоже своих». Что именно своих – уже никто не услышал. Двухсторонняя встреча продолжилась в личном кабинете главы государства.
Тучи непонимания над белорусским Дворцом Независимости разошлись, когда в Вашингтоне поняли: Минск не находится в тени интересов Спасской башни Кремля. У нас своя позиция и по Украине, и по многим вопросам геополитики. Владимир Макей уже говорил: Беларусь не корабль – не дрейфует. Но самостоятельный курс держим.
Наши политические и национальные особенности наконец-то оценили. Американская пресса старательного фотографировала детали Дворца, а секьюрити – это тоже детали – поставили госфлаги поближе.
Исторический и символический кадр операторы проспали. Главное теперь политическому истеблишменту других стран не проспать свои интересы в регионе. Голос Америки уже звучит из Минска.
Софт для госкорпораций и компаний США пишут под крышей белорусского ПВТ. Здесь почти каждая десятая компания с американским капиталом, а каждая третья – ориентирована на запросы Штатов.
Виртуальную экскурсию по «белорусской Кремниевой долине» Помпео провел Всеволод Янчевский. Прошлогодние продажи интеллектуального продукта в США достигли миллиарда долларов. И это лишь 44 % от общего экспортного дохода.
Сейчас так принято – самым важным делиться чрез Twitter-каналы. Помпео опубликовал эту фотографию. Она стала символом экономических отношений Беларуси с крупнейшей экономикой мира. Госсекретарь оценил и наш юмор, и наши разработки компаний-резидентов.
Дмитрий Войханский, директор IТ-компани:
Год малой родины, похоже, становится еще годом сближения, несмотря на расстояние, с большими державами мира.
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Новости Беларуси. Визит, которого ждали и о котором много говорили. И, как выясняется, не зря. В Минске побывал Майкл Помпео, государственный секретарь США. Во Дворце...
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