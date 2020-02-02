ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

02.02.2020 23:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Карате с недавних пор олимпийский вид спорта. Но что мы знаем о белорусском карате? Есть ли у нас шансы попасть в Токио? А если есть, то у кого? Ответы в программе «Неделя спорта» на СТВ.

После вхождения в «олимпийскую семью» у карате появилось второе дыхание. Теперь этот вид спорта культивируют многие страны и конкуренция подскочила до небес. Тем не менее, за квоты в Токио мы будем бороться.

Анжелика Урман расскажет подробнее.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

О происхождении этого традиционного японского боевого искусства известно только из легенд. Исторических сведений о появлении каратэ даже в самой Японии немного. Термин «карате» («пустая рука») появился в XVIII веке, частица «до» была добавлена позднее и переводится как путь. В мире существует более 70 различных направлений каратэ.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Спортивное карате взяло понемногу от каждого из них. Состязания проводятся по двум разделам: кумите (свободный спарринг) и ката (бой с тенью). Все команды отдаются на японском языке. Также по-японски называются все приемы и элементы.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Павел Барановский, старший тренер сборной Беларуси по каратэ:
Ката – это школа для кумитэ. Это традиции, и с этого все начинается. Это как правописание, правильное чтение и произношение. Это постановка хорошей техники, которая потом реализуется в кумитэ.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

В 1999 году в истории каратэ произошло важное событие: его как вид спорта признал Международный олимпийский комитет. В августе 2016 года МОК принял решение включить каратэ в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020. Так уже в ближайшем будущем каратэ WKF займет достойное место среди олимпийских единоборств.

Белорусская школа каратэ всегда славилась своей оригинальностью и самобытностью, гремела на всю огромную страну. И даже после распада Союза позиций своих не потеряла.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Павел Барановский:
Довольно-таки на серьезном уровне находимся, несмотря на то, что занимающихся в нашей стране в разы меньше, чем даже в ближайших странах. В разы меньше.

Сейчас в Беларуси в каратэ, помимо детского спорта, существуют еще три возрастные категории: кадеты, юниоры и молодежь. Затем ребята попадают в обойму взрослых спортсменов и приступают к покорению мировых высот.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Павел Барановский:
Когда из юниорского возраста сразу переходишь во взрослую категорию, большинство спортсменов теряется. Это и делается, чтобы сохранить резерв для взрослого спорта. Это очень правильно, можно было бы еще добавить одну категорию. Основной пик формы начинается с 25 лет.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Включение каратэ в программу Олимпиады очень стимулировало бойцов, и, что самое примечательное – тех ребят, которым сейчас по 10-12 лет. У них просто глаза загорелись. Это большое дело для всего единоборства, и плоды этого судьбоносного решения пожинать будут уже в 2030 году.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Павел Барановский:
На предстоящую Олимпиаду у нас план-задание одна лицензия. Мы надеемся, что у нас это получится. У нас самый сложный отбор среди всех единоборств. У нас только 10 человек и три весовых категории.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

К примеру, в других видах это сетка на 16 или 32 участника. На тренировочных сборах рядом с молодыми атлетами и уже маститые, у которых начинается полный ответственности, тревог и неизведанного длинный олимпийский сезон.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

До Олимпиады каратисты упор делают на участие в элитной серии рейтинговых турниров под эгидой WKF. Эти соревнования собирают ведущих звезд мирового каратэ. Первых четыре места дают право выступить летом в Токио. Остальные заработают рейтинговые очки. Отбор на Олимпиаду по рейтингу завершится 6 апреля. Квалификационный турнир пройдет в Париже в начале мая.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Курьянович Анатолий, главный тренер сборной Беларуси по каратэ:
Таких стартов запланировано: до мая еще Дубай, Марокко, Испания и Австрия. То есть у спортсменов, участвующих там, есть возможность максимально продвинуться в рейтинге, чтобы заработать лицензию.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Антон Исаков, победитель Премьер-Лиги 2019 года:
Показать максимум – вот мои ожидания. Выступить по полной, а там будь что будет. Я выложусь на максимум. Соперники готовятся ко мне, соперники знают меня, и поэтому все по новой. То есть тогда выиграли, перевернули страницу и все с чистого листа. Думаю, что лучше быть темной лошадкой. Тогда можно сделать то, чего они не ожидают. Это застанет их врасплох и тем самым сыграет мне на руку.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Ведущих каратистов в белорусской команде несколько. На подъеме сейчас Антон Исаков – призер чемпионата Европы, победитель турнира Премьер-Лиги 2019 года. Есть завоеванные титулы и у опытной Марии Кулинкович. Так что молодым есть за кем тянуться, а болельщикам – за кого переживать.

«Самый сложный отбор». Есть ли у белорусских каратистов шансы попасть на Олимпиаду в Токио?

Антон Исаков:
Это смысл жизни для меня стал. С пяти лет меня родители отправили. Сначала это был спорт, увлечение, хобби, но через некторое время я понял, что это смысл жизни. Этой мой путь, по которому я должен идти до конца. Должен дойти до заветной цели.

Люди в материале: Павел Барановский, Курьянович Анатолий, Антон Исаков
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Карате с недавних пор олимпийский вид спорта. Но что мы знаем о белорусском карате? Есть ли у нас шансы попасть в Токио? А если есть, то у кого?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика