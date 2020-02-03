ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доминирующее положение госсектора: в чем обратная сторона медали?

03.02.2020 00:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Доминирующее положение госсектора: в чем обратная сторона медали?

Госсектор остается по-прежнему для экономики «токсичным», несмотря на его социальный эффект.

На протяжении многих лет долги предприятий считались одной из основных проблем белорусской экономики. Неплатежи были катастрофой для многих предприятий, а массовое невыполнение договорных обязательств приобретало просто хронический характер.

«Однако в прошлом году ситуация стала меняться. Если посмотреть на данные Белстата за 9 месяцев 2019 года, то можно увидеть, что улучшились показатели платежеспособности и обеспеченности оборотными средствами, резко выросла прибыль», – отметил на конференции «30 лет БНПА. Деловой климат Беларуси: честно о перспективах» член Совета БНПА, экономист Леонид Фридкин.

Что в сельском хозяйстве?

Правда, указал эксперт, с одной стороны эти показатели улучшились в целом по стране, но улучшились они очень неравномерно по отдельным отраслям. Так, в сельском хозяйстве ситуация с платежеспособностью значительно улучшилась, но в промышленности и строительстве она стала хуже.

«Причем если на сельское хозяйство традиционно приходится 5-6 % выручки, то на отрасль и приходится треть просроченной кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам», - сказал он.

«Если в последнее время мы все время видели, что предприятия отдают две третьих своей выручки на погашение кредитов, то в сельском хозяйстве этот показатель существенно уменьшился и по итогам 9 месяцев оказался меньше 12%. В значительной мере за это надо поблагодарить ряд ранее принятых мер по спасению отрасли», – обратил внимание Фридкин.

Частник с трудом возвращает деньги

Экономист считает, что в Беларуси в целом можно наблюдать явный перекос в сторону госкомпаний.

Он напомнил, что на государственные предприятия в стране приходится как 50% выручки, так и три четверти просроченной кредиторской задолженности.

«Государство систематически не выполняет свои договорные обязательства, и сделать с этим ничего не получается. Как можно допускать массовое игнорирование прав собственников, которым не возвращают их деньги?», – задался вопросом эксперт.

Он привел пример, когда вначале частник вымаливает у госпредприятия заказ, а потом, выполнив его, снова должен «валяться в ногах», чтобы вернуть свои же деньги.

По словам Фридкина, отсюда  закредитованность, коррупция и множество других негативных последствий.

«Это обратная сторона того, что мы пытаемся сохранить доминирующее положение в экономике госсектора», – сказал он.

Что дал Указ 399?

Эксперт вспомнил также Указ 399 от 2018 года, суть которого состояла в появлении ряда новых механизмов, с помощью которых должны были проводиться мероприятия финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий. 

«Данный указ дал очень забавные результаты. Уже прошел год и можно дать оценку его практике реализации. Так, общая сумма просроченной кредиторской задолженности сократилась всего на 2,5%. А количество убыточных сельскохозяйственных предприятий даже увеличились. Получается, что меры по технической расчистке балансов и по освобождению должников от их обязательств с помощью рассрочек и отсрочек и т.д. никакого эффекта не дают», – признал Леонид Фридкин.

По мнению эксперта, госсектор остается по-прежнему для экономики «токсичным» и как бы мы не ссылались на его социальный эффект, экономический перевесит любой социальный.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсектор остается по-прежнему для экономики «токсичным», несмотря на его социальный эффект.
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика