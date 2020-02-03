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«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – предмет неодушевленный. Согласитесь, звучит довольно странно. Но это – технология будущего, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Почти обычная «лапа», но она может не просто держать удар. После тренировки она выдает полную информацию: сила удара, скорость, точность и так далее. Более того, она позволяет проводить международные турниры, не покидая собственный зал.
Две тренировки таэквондиста. Найдете разницу? А она есть! Все дело в «лапе»: так называют вот эту черную ракетку в руках у тренера. В классическом варианте это просто ракетка, на которой спортсмен отрабатывает силу удара. Новый вариант «умнее». Как это? Лучше объяснят сами создатели.
Артур Исаков, представитель компании-разработчика:
Очень важно в бою для спортсмена быстро думать. Поэтому одной из наших целей было создать инструмент, который с одной стороны не может быть лабораторией, который можно всегда взять, положить в сумку и тренироваться с ним в любой точке мира.
Такое устройство у бойца тренирует одновременно и тело, и голову, а также систематизирует результаты всех тренировок. У каждого атлета есть вот такой браслет – цвет зависит от пояса. Перед началом тренировки боец синхронизирует свой браслет с «лапой», и техника фиксирует все результаты. Здесь уже не пофилонишь – все показатели у тренера перед глазами. В 2020 году новая технология прибыла и в Беларусь.
Нир Яхин, генеральный директор компании-разработчика:
Из Израиля создатели привезли и «лапы», и тренеров, которые объяснили, как работать с техникой. Пробовали все: и дети, и взрослые.
Ульяна Галецкая, чемпионка мира среди юниоров по муай-тай:
Александр Козлов, бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов по таэквондо:
Андрей Юзефович, серебряный призер чемпионата Европы по паратаэквондо:
Электронная «лапа» позволяет тренироваться спортсменам разных возрастов и возможностей. Кроме того, открываются перспективы и новых турниров онлайн.
Анатолий Лиходиевский, заместитель председателя комиссии тренеров и спортсменов Европейского союза таэквондо:
Уже в марте 2020 года состоится первый турнир в таком формате. Участие примут представители Израиля, Нидерландов, Кореи и, возможно, Беларуси. По крайней мере, организаторы наших спортсменов пригласили. Первые «лапы» белорусской стороной уже закуплены. Осталось лишь освоить технологию, совершенствовать технику и… достигать новых высот!
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Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – предмет неодушевленный. Согласитесь, звучит довольно странно. Но это – технология будущего, сообщили в...
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