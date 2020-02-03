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«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

03.02.2020 00:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – предмет неодушевленный. Согласитесь, звучит довольно странно. Но это – технология будущего, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Почти обычная «лапа», но она может не просто держать удар. После тренировки она выдает полную информацию: сила удара, скорость, точность и так далее. Более того, она позволяет проводить международные турниры, не покидая собственный зал.

К новинке присмотрелась Ирина Петыш.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Две тренировки таэквондиста. Найдете разницу? А она есть! Все дело в «лапе»: так называют вот эту черную ракетку в руках у тренера. В классическом варианте это просто ракетка, на которой спортсмен отрабатывает силу удара. Новый вариант «умнее». Как это? Лучше объяснят сами создатели.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Артур Исаков, представитель компании-разработчика:
Мы создали инновационную технологию, она называется combat simulator, в переводе на русский – симулятор боя. Это напоминает обычную ракетку, которой уже десятки лет пользуются в восточных единоборствах, при этом внутри этой ракетки находится умный компьютер. Компьютер нам показывает все время высоту удара (на какой высоте происходит удар), кроме этого у нас есть два сигнала: «зеленый» – это «старт», и есть сигнал, который мы называем «фейком», обманным.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Очень важно в бою для спортсмена быстро думать. Поэтому одной из наших целей было создать инструмент, который с одной стороны не может быть лабораторией, который можно всегда взять, положить в сумку и тренироваться с ним в любой точке мира.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Такое устройство у бойца тренирует одновременно и тело, и голову, а также систематизирует результаты всех тренировок. У каждого атлета есть вот такой браслет – цвет зависит от пояса. Перед началом тренировки боец синхронизирует свой браслет с «лапой», и техника фиксирует все результаты. Здесь уже не пофилонишь – все показатели у тренера перед глазами. В 2020 году новая технология прибыла и в Беларусь.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Нир Яхин, генеральный директор компании-разработчика:
Что мы здесь делаем? Пытаемся сотворить своего рода эволюцию боевых искусств. До сих пор не существовало способа измерить скорость, силу, выносливость, скорость принятия решений. Теперь это возможно! Когда ты можешь все это измерить, ты можешь понемногу совершенствоваться. Главная цель сейчас – дать белорусам попробовать.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Из Израиля создатели привезли и «лапы», и тренеров, которые объяснили, как работать с техникой. Пробовали все: и дети, и взрослые.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Ульяна Галецкая, чемпионка мира среди юниоров по муай-тай:
Это очень интересно! Там развивается мозг, то есть ты должен успеть. Загорелась лампочка – ты должен сразу же ударить.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Александр Козлов, бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов по таэквондо:
Обычно тренировка в жилетах и шлемах, на «лапах». А тут на электронных можно скорость измерить, посоревноваться. Немного надо было попробовать, ударов пять где-то, а потом уже нормально было.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Андрей Юзефович, серебряный призер чемпионата Европы по паратаэквондо:
Это очень интересная технология: измеряет скорость, силу удара и точность. Для мозга тренировка. Потому что после обычной «лапы» приучиться к электронной – это все скорость, надо быстро – нужно приучиться сразу к ней.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Электронная «лапа» позволяет тренироваться спортсменам разных возрастов и возможностей. Кроме того, открываются перспективы и новых турниров онлайн.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Анатолий Лиходиевский, заместитель председателя комиссии тренеров и спортсменов Европейского союза таэквондо:
Принцип этой технологии в том, что спортсмены в разных странах, не выходя из залов, включаются через эти именные браслеты в общую сеть и одновременно проводят турнир. Зал включен, «лапа», электроника. Ты ударил – во всем мире видят: он ударил вот так. Другой ударил в другом зале, в Испании – его видно. В Голландии – его видно. Всех видно! Кто первое место занял – получил приз.

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Уже в марте 2020 года состоится первый турнир в таком формате. Участие примут представители Израиля, Нидерландов, Кореи и, возможно, Беларуси. По крайней мере, организаторы наших спортсменов пригласили. Первые «лапы» белорусской стороной уже закуплены. Осталось лишь освоить технологию, совершенствовать технику и… достигать новых высот!

«Ты ударил – во всем мире видят». Новый тренажёр для восточных единоборств появился в Беларуси

Люди в материале: Артур Исаков, Нир Яхин, Ульяна Галецкая, Александр Козлов, Андрей Юзефович, Анатолий Лиходиевский
 
 
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Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – предмет неодушевленный. Согласитесь, звучит довольно странно. Но это – технология будущего, сообщили в...
 
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