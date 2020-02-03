В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

Источник материала: Виртуальный Брест

При поддержке Российского центра науки и культуры в Бресте, на базе бойцовского клуба « Профессионал », 2 февраля прошел международный турнир по современному мечевому бою «Кубок крепости».





В соревнованиях приняли участие спортсмены из России и Беларуси.





Современный мечевой бой (СМБ), по сути, облегченный, менее жесткий вариант исторического средневекового боя. Оружие похожее: меч и щит. Однако в СМБ не используются тяжелые латы, гораздо легче экипировка, запрещены колющие удары и удары кромкой щита и т. д. Для защиты корпуса, ног, рук используются доспехи из полимера, шлем похож на такой, в котором сражаются таэквондисты, но усилен металлическим забралом. Этот вид единоборств является одним из самых молодых в мире, но стремительно набирает популярность по всему земному шару.





СМБ входит в разряд единоборств с минимальной опасностью получить травму, но прекрасно развивает физическую выносливость, силу, чувство дистанции, координацию и помогает воспитать характер.





Любители боев «погорячее» могут попробовать себя в такой дисциплине, как "MSF-Hard". Здесь разрешено всё: удары кромкой щита, руками, ногами, коленями, броски и добивания. Да и меч гораздо тяжелее и внушительнее по габаритам. Отважиться войти в клетку на такое «рубилово» может не каждый спортсмен.





Брестских спортсменов на турнире было представлено не много. Но представителю клуба «Профессионал» Владимиру Лисицкому удалось занять второе место в"MSF-Hard" в самой тяжелой весовой категории.





Клуб «Веруш» (г. Минск) получил наибольшее количество призовых мест в соревнованиях и завоевал Кубок крепости.





Остается только пожелать нашим землякам удачи на чемпионате мира, который пройдет в Минске 28-29 марта под эгидой Международной Федерации СМБ.