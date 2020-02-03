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В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

03.02.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При поддержке Российского центра науки и культуры в Бресте, на базе бойцовского клуба «Профессионал», 2 февраля прошел международный турнир по современному мечевому бою «Кубок крепости».

В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

В соревнованиях приняли участие спортсмены из России и Беларуси.

В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

Современный мечевой бой (СМБ), по сути, облегченный, менее жесткий вариант исторического средневекового боя. Оружие похожее: меч и щит. Однако в СМБ не используются тяжелые латы, гораздо легче экипировка, запрещены колющие удары и удары кромкой щита и т. д. Для защиты корпуса, ног, рук используются доспехи из полимера, шлем похож на такой, в котором сражаются таэквондисты, но усилен металлическим забралом. Этот вид единоборств является одним из самых молодых в мире, но стремительно набирает популярность по всему земному шару.

В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

СМБ входит в разряд единоборств с минимальной опасностью получить травму, но прекрасно развивает физическую выносливость, силу, чувство дистанции, координацию и помогает воспитать характер.

В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

Любители боев «погорячее» могут попробовать себя в такой дисциплине, как "MSF-Hard". Здесь разрешено всё: удары кромкой щита, руками, ногами, коленями, броски и добивания. Да и меч гораздо тяжелее и внушительнее по габаритам. Отважиться войти в клетку на такое «рубилово» может не каждый спортсмен.

В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

Брестских спортсменов на турнире было представлено не много. Но представителю клуба «Профессионал» Владимиру Лисицкому удалось занять второе место в"MSF-Hard" в самой тяжелой весовой категории.

В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

Клуб «Веруш» (г. Минск) получил наибольшее количество призовых мест в соревнованиях и завоевал Кубок крепости.

В Бресте впервые провели турнир по современному мечевому бою

Остается только пожелать нашим землякам удачи на чемпионате мира, который пройдет в Минске 28-29 марта под эгидой Международной Федерации СМБ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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