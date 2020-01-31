ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз по валютам: на сколько подорожают доллар и евро из-за эпидемии коронавируса

03.02.2020 06:07 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– Вот и до белорусского валютного рынка наконец-таки докатались на ушедшей неделе последствия вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Причем, конечно, это влияние на нашу валюту было достаточно опосредованным. Одно из последствий этой эпидемии – снижение цен на сырье, в том числе заметное падение цен на нефть.

Снижение мировых цен на нефть привело к заметному падению российского рубля.

Доллар к российскому рублю подорожал за неделю с 61,8 до 63,1, или на 2,1%. Европодорожал с 68,3 до 69,6 российского рубля, или на 1,9%.

Соотношение евро и доллара изменилось незначительно. Евро к доллару снизился с 1,1050 до 1,1020, или на 0,2%.

Сильное падение российского рубля к иностранным валютам в автоматическом режиме, как это обычно бывает, привело к тому, что у нас доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, а российский рубль подешевел.

Доллар подорожал на 1,18%, евро вырос на 0,99%, а российский рубль подешевел на 0,94%.


фото: Myfin.by

В результате снижение стоимости валютной корзины на позапрошлой неделе сменилось ее ростом, но рост был достаточно минимальный – на 0,08%. То есть, это незначительное изменение валютной корзины говорит о том, что с белорусским рублем по сути ничего не происходит. А значительная динамика отдельных валют – доллар и евро в верх, а российский рубль вниз - это исключительно последствия динамики на внешних рынках и сильного снижения российского рубля.

На начавшейся неделе тенденция по падению цен на нефть и вслед за этим снижение российского рубля может продолжиться.

В результате доллар может подорожать до 2,16 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,38 белорусского рубля. А российский рубль может подешеветь до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие факторы влияют на курс российского рубля? Как эпидемия коронавируса в Китае и изменения на внешних рынках сказались на национальной валюте? Что будет в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доминирующее положение госсектора: в чем обратная сторона медали?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика