Вы точно знаете всё о контрацепции? Проверьте - потом скажете себе спасибо

Источник материала: Tut.by

То, что мы ведем половую жизнь, еще не значит, что полностью осведомлены о методах контрацепции. Уверены, что знаете всё? Проверьте себя в этом важном вопросе вместе с LADY.TUT.BY и Викторией Матвиенко, врачом акушером-гинекологом 6-го минского роддома.