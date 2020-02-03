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Вы точно знаете всё о контрацепции? Проверьте - потом скажете себе спасибо
Источник материала: Tut.by
То, что мы ведем половую жизнь, еще не значит, что полностью осведомлены о методах контрацепции. Уверены, что знаете всё? Проверьте себя в этом важном вопросе вместе с LADY.TUT.BY и Викторией Матвиенко, врачом акушером-гинекологом 6-го минского роддома.
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