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Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире во Франции

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире во Франции

Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире Meeting d’athlétisme Mondeville, который прошел во французском Мондевиле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белорус Виталий Парахонько в решающем забеге на 60 м с барьерами финишировал вторым с результатом 7,79 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся атлет из США Джаррет Итон (7,63 сек.). Бронзовую награду завоевал марокканец Мохамед Кусси (7,85 сек.).

Белоруска Кристина Тимановская в забеге на 60 м стала серебряным призером соревнований, преодолев дистанцию за 7,23 сек. В пресс-службе БФЛА отметили, что данное время для Кристины Тимановской — лучшее, которое когда-либо показывала белоруска на зарубежных соревнованиях. Также данный результат является лучшим среди европейских спортсменок в этом зимнем сезоне.

На высшую ступень пьедестала почета поднималась представительница Гамбии Джина Басс (7,22 сек.). Третьей стала итальянка Анна Бонджорни (7,29 сек.).

https://www.belta.by
 
 
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Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире Meeting d’athlétisme Mondeville, который прошел во французском Мондевиле, сообщили...
 
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