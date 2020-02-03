ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спектакль по Шагалам дважды покажут на форуме в Могилеве: зрители очень просили

03.02.2020 08:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один спектакль покажут дважды на Международном театральном форуме «М.@rt.контакт» в Могилеве. Так попросили зрители, рассказали организаторы фестиваля — Могилевский областной драмтеатр.


Фото: Могилевский областной драмтеатр

Речь идет о моноспектакле по произведениям Беллы и Марка Шагал «И обнимет меня нездешнее чудо». Его привезет театр «Лестница» из Тель-Авива.

На первый показ 23 марта в 18.30 билеты были распроданы почти мгновенно, рассказали в дирекции форума. Потому по многочисленным просьбам зрителей решили показать моноспектакль повторно в 21.00 там же, на малой сцене Могилевского областного драматического театра.

Билеты уже появились в продаже в кассе театра, у распространителей и онлайн.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
BB Glow или тональный крем на год. Спорная косметическая процедура набирает популярность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика