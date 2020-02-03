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Спектакль по Шагалам дважды покажут на форуме в Могилеве: зрители очень просили
Источник материала: Tut.by
Один спектакль покажут дважды на Международном театральном форуме «М.@rt.контакт» в Могилеве. Так попросили зрители, рассказали организаторы фестиваля — Могилевский областной драмтеатр.
Речь идет о моноспектакле по произведениям Беллы и Марка Шагал «И обнимет меня нездешнее чудо». Его привезет театр «Лестница» из Тель-Авива.
На первый показ 23 марта в 18.30 билеты были распроданы почти мгновенно, рассказали в дирекции форума. Потому по многочисленным просьбам зрителей решили показать моноспектакль повторно в 21.00 там же, на малой сцене Могилевского областного драматического театра.
Билеты уже появились в продаже в кассе театра, у распространителей и
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Билеты уже поступили в продажу.
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