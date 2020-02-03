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Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении — Игорь Сергеенко

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении — Игорь Сергеенко

Многие звенья местной вертикали власти сегодня нуждаются в кадровом укреплении. Об этом глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти. Это должности председателей райисполкомов, в областных исполнительных комитетах. Эта работа проводится планово», — подчеркнул Игорь Сергеенко.

По его словам, всего в кадровый реестр Президента Беларуси включены 836 должностей: высшие должностные лица, руководители министерств и государственных комитетов, облисполкомов и их структурных подразделений, председатели гор- и райисполкомов, директора крупнейших предприятий, ректоры высших учебных заведений. «Только в прошлом году на вышестоящие должности были назначены 175 человек — то есть практически каждый пятый из состоящих в резерве», — заметил глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко добавил, что в этой работе будет продолжен курс на омоложение и чистоту кадров, иными словами на должности будут назначаться те, кто не запятнал свою репутацию. 

https://www.belta.by

 
 
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Многие звенья местной вертикали власти сегодня нуждаются в кадровом укреплении. Об этом глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил в эфире...
 
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