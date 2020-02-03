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Теракт произошел на юге Лондона

03.02.2020 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Теракт произошел на юге Лондона
Фото из открытых источников

Очевидцы сообщают, что около 14.00 по местному времени мужчина зашел в магазин и напал на людей. После этого он вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. Нападавшего застрелили полицейские.

Мотивы преступника пока неизвестны. Однако на нём был надет муляж пояса смертника. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Итог нападения – трое получили ранения. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Похожий теракт имел место в Лондоне 29 ноября 2019 года.  28-летний Усман Хан тогда напал на людей в историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона. Погибли двое выпускников Кембриджского университета. Нападавшего застрелили. 

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