Теракт произошел на юге Лондона

Источник материала: Аргументы и факты

Очевидцы сообщают, что около 14.00 по местному времени мужчина зашел в магазин и напал на людей. После этого он вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. Нападавшего застрелили полицейские.

Мотивы преступника пока неизвестны. Однако на нём был надет муляж пояса смертника. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Итог нападения – трое получили ранения. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.