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Историческая драма «1917» стала триумфатором британской премии BAFTA

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Историческая драма «1917» стала триумфатором британской премии BAFTA

Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщает ТАСС.

Фильм, рассказывающий об истории двух солдат на передовой Первой мировой войны, получил премии в семи из девяти категорий, в которых был заявлен. В частности, картина была признана лучшим фильмом, лучшим британским фильмом, отмечена за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты. Сам же Мендес, который положил в основу фильма рассказ своего дедушки Альфреда Мендеса — участника в той войне, получил «Бронзовую маску» в номинации «Лучшая режиссерская работа».

На этот раз лучшими актерами как первого, так и второго планов стали исключительно представители США. Хоакин Феникс отмечен в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Джокера в одноименной картине Тодда Филлипса. Рене Зеллвегер победила в номинации «Лучшая женская роль». Так высоко была оценена исполненная ею роль певицы и актрисы Джуди Гарленд в биографической ленте «Джуди» режиссера Руперта Гулда. За роли второго плана были отмечены Брэд Питт («Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино) и Лора Дерн («Брачная история» Ноа Баумбаха).

Лента «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий», а также была признана «Лучшим неанглоязычным фильмом». Ранее эта лента, главной темой которой является социальное неравенство, стала первым южнокорейским фильмом, удостоившимся «Золотой пальмовой ветви», а также вошла в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Приза за лучший адаптированный сценарий удостоена лента «Кролик Джоджо» режиссера Тайки Вайтити. Фильм «Для Самы» Ваада аль-Катиба признан лучшей документальной картиной, испанский мультфильм «Клаус» — лучшим анимационным полнометражным фильмом. Лента «Маленькие женщины» Греты Гервиг получила приз за лучший дизайн костюмов, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда — за лучший монтаж.

Главным неудачником церемонии можно назвать картину «Ирландец» Мартина Скорсезе, снятую американской компанией Netflix за $159 млн. Фильм претендовал на 10 наград, но в итоге не получил ни одной.

https://www.belta.by

 
 
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Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом...
 
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