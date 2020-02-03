ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карбалевич: Дистанцирование Беларуси от России увеличится

03.02.2020 09:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный белорусский политолог об основных итогах визита в Минск госсекретаря США.

Карбалевич: Дистанцирование Беларуси от России увеличится
В первый день февраля в Минске с визитом находился государственный секретарь США Майкл Помпео. Он встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Что изменится в отношениях между странами после визита высокого американского гостя?

Отношения постепенно налаживаются, например, уже заявлено о возвращении в Минск американского посла, считает политолог Валерий Карбалевич. США, по его мнению, уже вступили в конкуренцию в этом регионе, причем не только с Россией, но и с Китаем, пишет "Завтра твоей страны".

— Не случайно Помпео побывал не только в Беларуси и Украине, но и в Казахстане и Узбекистане. Соединенные Штаты уже очень сильно присутствуют в Украине, в Польше, в странах Балтии, в том числе и в военной сфере. Единственным вакуумом была Беларусь. Особенно важен этот визит на фоне острого конфликта между Беларусью и Россией. Помпео активно акцентировал внимание на том, что он поддерживает суверенитет и независимость Беларуси, и даже заявил, что США могут предоставить энергоресурсы в необходимом для Беларуси стопроцентном объеме по конкурентным ценам.

Хотя Помпео и подчеркнул, что не ставится вопрос, что Беларусь должна выбирать между Россией и Западом. Но, можно сказать, что Помпео продемонстрировал готовность Соединенных Штатов вступить в конкуренцию за влияние на Беларусь, в том числе, и с Россией.

— Можно ли говорить о возможном изменении внешней политики Беларуси после визита Помпео и его заявлений?

— Внешняя политика любого государства не может меняться очень быстро. Внешняя политика Беларуси постепенно меняется с 2014 года, когда она не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной и Западом и заняла позицию нейтралитета, стала претендовать на роль регионального миротворца.

После энергетического конфликта с Россией дистанцирование от России увеличится, потому что те цепи и рычаги, которые привязывали Беларусь к России, станут менее жесткими: если вы не даете нам льготных цен на нефть и газ, тогда не претендуйте на то, чтобы мы были сильно к вам привязаны.

— Последует ли какая-то реакция со стороны Москвы? Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже сообщил, что контакты президентов России и Беларуси в ближайшее время не планируются, хотя чуть раньше Лукашенко заявлял о том, что собирается продолжить переговоры с Путиным по условиям поставки российской нефти в Беларусь.

— Не стоит ожидать какой-то официальной реакции. Обвинять Беларусь в том, что мы нормализуем отношения, что мы только доводим дело до возвращения послов, на официальном уровне было бы нелогично. А какие-то телеграмм-каналы будут реагировать по-другому, мы уже к этому привыкли.

— Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что переговоры о приоритетах партнерства между Беларусью и ЕС близки к завершению. Есть ли у нас серьезные подвижки в этом направлении и когда ожидать этого завершения?

— Причиной того, почему дело не доходит до итогового подписания, является позиция Литвы, которая увязывает этот вопрос с атомной электростанцией. Тут особого прогресса я не вижу, как не вижу и причин, по которым Литва могла бы вдруг поменять свою позицию и перестать блокировать подписание этого соглашения. В этом вопросе я пессимист.  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорусский политолог об основных итогах визита в Минск госсекретаря США.
 
Новости дня
Новости разные
 
В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика