ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К концу недели в Беларусь все-таки заглянет зима

03.02.2020 08:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Синоптики Белгидрометцентра прогнозируют, что вечером в четверг, 6 февраля, с северным ветром в Беларусь начнёт поступать холодный арктический воздух. Если по западной части страны температура воздуха останется в районе 0 градусов, то в центре и по восточной половине Беларуси температура упадёт аж до -9 градусов.

Так, в Витебске, Гомеле, Минске и Могилёве в ночь на четверг ожидается от -6 до -9 градусов, а днём в пятницу от -3 до -6 градусов. Перед похолоданием в четверг ожидается метель, так что не исключено, что белорусы все-таки увидят в этом году настоящую зиму, передает "Еврорадио".

В пользу этого прогноза говорит и информация от российских синоптиков, которые прогнозируют похолодание на европейской части России уже со вторника и настоящие морозы до -15 градусов в Москве к субботе.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики Белгидрометцентра прогнозируют, что вечером в четверг, 6 февраля, с северным ветром в Беларусь начнёт поступать холодный арктический воздух. Если по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: на сколько подорожают доллар и евро из-за эпидемии коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика