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Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина

Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минздрав Беларуси находится в контакте с коллегами из Казахстана. «Министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и с Минздравом Казахстана. Коллеги заверили Владимира Караника, что состояние пяти граждан Беларуси вполне удовлетворительное. Сейчас все они находятся противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы и останутся здесь до снятия карантина», — рассказали в пресс-службе.

По словам казахских коллег, клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. «Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Планируется, что завтра будет открыта горячая телефонная линия по которую родственники смогут узнать о здоровье своих близких», — отметили в пресс-службе министерства.

«Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину», — добавили в пресс-службе.

Белорусские граждане, которые проживают в Китае и хотят возвратиться на Родину, могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону +86 155 1061 8510. По данным Минздрава, к этому времени лишь немногие высказали желание покинуть Китай. «Достигнута договоренность, что они будут эвакуированы при содействии посольства Беларуси в КНР авиалиниями Казахстана и России», — проинформировали в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. Специалисты посольства Беларуси в КНР, при содействии Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана, обеспечили доставку людей в в эту страну.

https://www.belta.by

 

 
 
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Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина. Об этом БЕЛТА...
 
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