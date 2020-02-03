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Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина
03.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Минздрав Беларуси находится в контакте с коллегами из Казахстана. «Министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и с Минздравом Казахстана. Коллеги заверили Владимира Караника, что состояние
По словам казахских коллег, клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. «Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Планируется, что завтра будет открыта горячая телефонная линия по которую родственники смогут узнать о здоровье своих близких», — отметили в пресс-службе министерства.
«Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину», — добавили в пресс-службе.
Белорусские граждане, которые проживают
Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. Специалисты посольства Беларуси в КНР, при содействии Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана, обеспечили доставку людей в в эту страну.
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Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина. Об этом БЕЛТА...
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