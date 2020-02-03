«Совсем мало». Зеленский рассказал, сколько Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе

– Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее нет работы, и ребенку надо поступать в институт — 80 тысяч долларов это совсем мало, — сказал Зеленский.





Медуза . Он добавил, что Украина будет добиваться от Ирана больших компенсаций, но не уточнил суммы, пишет





На борту самолета «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение под Тегераном, находились 11 украинцев.





Украинские власти заплатили семьям погибших при авиакатастрофе по 200 тысяч гривен (8300 долларов). Также им должны заплатить компенсации «Международные авиалинии Украины».