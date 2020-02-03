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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361
03.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, возросло в Китае до 17 205 человек, число смертельных случаев
Такие данные приводит Госкомитет по делам здравоохранения КНР.
По информации медиков, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, число предполагаемых случаев заболевания составляет 21 558. Тесный контакт с зараженными имели 189 583 человека, из них 152 700 находятся под медицинским наблюдением, передает
За воскресенье
Новый коронавирус начал свое распространение в конце декабря минувшего года в 11-миллионном Ухане. Предполагается, что он стал результатом смешивания вирусов летучих мышей и змей. Риск осложнений особенно высок для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
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Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, возросло в Китае до 17 205 человек, число смертельных случаев достигло 361. Такие данные приводит...
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