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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, возросло в Китае до 17 205 человек, число смертельных случаев достигло 361.

Такие данные приводит Госкомитет по делам здравоохранения КНР.

По информации медиков, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, число предполагаемых случаев заболевания составляет 21 558. Тесный контакт с зараженными имели 189 583 человека, из них 152 700 находятся под медицинским наблюдением, передает ТАСС.

За воскресенье в КНР зафиксировано 2 829 новых случаев заболевания и 57 летальных исходов.

Новый коронавирус начал свое распространение в конце декабря минувшего года в 11-миллионном Ухане. Предполагается, что он стал результатом смешивания вирусов летучих мышей и змей. Риск осложнений особенно высок для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

СБ
 
 
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Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, возросло в Китае до 17 205 человек, число смертельных случаев достигло 361. Такие данные приводит...
 
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