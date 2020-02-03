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BB Glow или тональный крем на год. Спорная косметическая процедура набирает популярность

03.02.2020 08:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас стремительно набирает популярность процедура BB Glow — тональный крем на год. Однако так ли все просто и безопасно, как может показаться на первый взгляд? Поговорим об этом в рамках авторской колонки для DELFI Woman практикующего в сфере красоты специалиста Татьяны Даукште: она проанализирует пользу процедуры, основываясь на фактах и врачебном мнении специалистов.


Фото: Instagram/estheca_officiel

Что такое BB Glow

Процедуру BB Glow позиционируют как малоинвазивную терапию, цель которой — лечение и отбеливание кожи лица.

Специалисты, которые проводят эту процедуру, обещают, что она поможет в осветлении пигментации, веснушек и постакне — так же, как тональный крем, который используется в терапии, не забивает поры, и результат виден сразу после первой процедуры.

Сыворотка BB Glow содержит гиалуроновую кислоту, витаминный комплекс и диоксид титана. Производитель обещает, что данная сыворотка безопасна и никакого вреда коже не несет.

Гипотетически BB Glow может не нанести вреда коже, если сыворотка вводится в эпидермис, или, говоря простым языком, в поверхностный слой кожи. Однако теперь возникает вопрос логики.

Сыворотка активна в течение целого года — так нам обещает производитель и в этом пытаются убедить специалисты, которые проводят процедуру. Эпидермис обновляется каждые 26-40 дней. Если сыворотка внедряется только в поверхностный слой кожи и такая терапия позиционируется как малоинвазивная, т. е. BB Glow не внедряется в глубокие слои кожи лица, тогда спрашивается, как возможен такой длительный эффект при поверхностном нанесении сыворотки? Какой диоксид титана используется в процедуре, ведь физически и химически он существуют в разном виде? Данный диоксид титана без наночастиц, которые способны проникать глубоко в кожу? В какой слой кожи проникает сыворотка BB Glow? Возможный ответ кроется в самом протоколе процедуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас стремительно набирает популярность процедура BB Glow - тональный крем на год. Однако так ли все просто и безопасно, как может показаться на первый взгляд?
 
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