В Витебске BMW X5 столкнулась с трамваем

Источник материала: Tut.by

В Витебске 2 февраля произошли две аварии с общественным транспортом: одна иномарка столкнулась с автобусом, вторая — с трамваем, сообщает ГАИ.

Первое ДТП произошло около 16 часов на пересечении проспекта Московского и улицы Короткевича. Водитель Subaru Forester столкнулся с рейсовым автобусом.



Фото: ГАИ



Фото: ГАИ

Второе ДТП произошло через час возле дома № 75 на улице Максима Горького. BMW X5 выехал на трамвайную линию для разворота и столкнулся с трамваем.



Фото: ГАИ



Фото: ГАИ

В обеих авариях никто не пострадал.