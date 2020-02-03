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В Витебске BMW X5 столкнулась с трамваем
Источник материала: Tut.by
В Витебске 2 февраля произошли две аварии с общественным транспортом: одна иномарка столкнулась с автобусом, вторая — с трамваем,
Первое ДТП произошло около 16 часов на пересечении проспекта Московского и улицы Короткевича. Водитель Subaru Forester столкнулся с рейсовым автобусом.
Второе ДТП произошло через час возле дома № 75 на улице Максима Горького. BMW X5 выехал на трамвайную линию для разворота и столкнулся с трамваем.
В обеих авариях никто не пострадал.
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В Витебске 2 февраля произошли две аварии с общественным транспортом.
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