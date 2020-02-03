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В Витебске BMW X5 столкнулась с трамваем

03.02.2020 08:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 2 февраля произошли две аварии с общественным транспортом: одна иномарка столкнулась с автобусом, вторая — с трамваем, сообщает ГАИ.

Первое ДТП произошло около 16 часов на пересечении проспекта Московского и улицы Короткевича. Водитель Subaru Forester столкнулся с рейсовым автобусом.


Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

Второе ДТП произошло через час возле дома № 75 на улице Максима Горького. BMW X5 выехал на трамвайную линию для разворота и столкнулся с трамваем.


Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

В обеих авариях никто не пострадал.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 2 февраля произошли две аварии с общественным транспортом.
 
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