УЗ «Быховский райЦГЭ» стало лучшим в Могилевской области по итогам деятельности за 2019 год

Источник материала: Маяк Преднепровья

Приятным поводом для встречи с коллективом Быховского районного центра гигиены и эпидемиологии стало признание его лучшим среди районных центров по итогам деятельности санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области за 2019 год.





При определении призеров оценивались уровень инфекционной заболеваемости, качество реализуемых продуктов питания, отсутствие пищевых отравлений, работа по формированию здорового образа жизни среди населения и многое другое.

И по всем показателям наша санэпидслужба заняла лидирующие позиции. А потому и признание на высоком уровне не заставило себя ждать.

Руководитель коллектива Николай Матвеев убежден: победа – результат профессиональной слаженной деятельности. А обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на обслуживаемой территории – показатель ответственности каждого работника.

Врач-эпидемиолог Наталья Матвеева отвечает за профилактику инфекционных заболеваний. Врач-лаборант Алина Вишнякова проводит лабораторные исследования по безопасности пищевых продуктов, питьевой воды. Социолог Наталья Полынская ратует за здоровый образ жизни населения. Врач-гигиенист Сергей Шашко обеспечивает контроль санитарно-гигиенических норм на объектах надзора. А его коллега врач-бактериолог Вероника Хапанцева обеспечивает микробиологическую диагностику инфекционных заболеваний.

К слову, на протяжении последних лет учреждение всегда входило в тройку лидеров.

Екатерина ГУРСКАЯ.