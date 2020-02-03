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3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

03.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

История спички не привлекала бы внимания человека, не будь на коробке художественной миниатюры-этикетки. Когда они появились, их сразу же начали коллекционировать – между прочим, раньше, чем вышла в свет первая марка, а значит и раньше, чем появился первый филателист. С годами собирателей этикеток стали называть филуменистами (от греческого «филео» – люблю и от латинского «лумен» – свет). В числе немногочисленной армии этих коллекционеров и автор данных строк.

3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

Увлекся я филуменистикой, когда на морском причале во Владивостоке в руках японских моряков увидел коробки со спичками, на этикетках которых был красочно изображен животный и растительный мир Японии и окружающих ее морей. Было это в 1953 году. А когда через два года для прохождения срочной военной службы на флоте попал в Пинск, где была спичечная фабрика, то не воспользоваться таким подарком судьбы я не мог. Моей целью стало собрать коллекцию этикеток этой фабрики.

Уже к 100-летнему ее юбилею (1992 г.) у меня было около 2 тысяч этикеток, включая период первого основателя фабрики – австрийского промышленника Иосифа Гальперна «Прогресс-Вулкан».

Ныне в моей коллекции более трех с половиной тысяч этикеток, а моему хобби уже более 66 лет.

Коллекционирование – занятие не только для себя, для души, оно имеет и общественное значение – историческое, познавательное, интеллектуальное. А ценность коллекции не столько в том, что на ее создание уходят многие годы жизни коллекционера (да и денег, чего уж там...), сколько в том, что в ней отражается эпоха – история времени, его культура, природа, даты и события. В этом можно убедиться, рассматривая спичечные этикетки.

Тематика коллекции настолько широка, что ее пришлось в каталоге разместить в 15 разделах: «Природа и ее охрана»; «Наука, техника и производство»; «Архитектура и памятники»; «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.»; «Юбилеи, праздники»; «Спорт и туризм»; «Реклама»; «Плакат»; «Космос»и другие.

В разделе «Природа и ее охрана» отражены флора и фауна Беларуси – серии этикеток: «Беловежская пуща», «Березинский заповедник», «Хищные птицы и защитники леса», «Лекарственные растения», «Пряные растения», «Дары леса». Кстати, не утратили своей актуальности и призывы на этикетках 60-х годов прошлого столетия: «Охраняйте животных и птиц», «Берегите лес», «Браконьер – враг природы», «Всему живому чистый воздух».

3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

Для почитателей истории огромный интерес представляют этикетки из серий: «Памятники русской славы», «Памятники Отечественной войны 1812 года», «Древнейшие русские города», «По Беларуси». А вот такие серии, как «Мемориальные памятники», «Памятники героям», «Герои войны», «Брестская крепость», являются наглядными пособиями, где показаны мужество и героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Серия этикеток под названием «Остров слез» посвящена и событиям войны в Афганистане.

У людей старшего поколения волнение и гордость за свое участие в тех событиях вызывают серии этикеток: «Освоение целинных и залежных земель», «Байкало-Амурская магистраль», «Всесоюзная ударная стройка», «Исторические даты страны», «Труд и молодежь».

3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

Заслуживают внимания такие разделы, как «Крылатые слова» и «В мире мудрых мыслей», где приведены высказывания исторических личностей, ставшие жизненным ориентиром для многих поколений людей. К примеру, слова Фирдоуси: «Если путь твой к познанию мира ведет, как бы ни был он долог и труден, – вперед!». Или слова Налбандяна: «Природа – это книга человека, которую надо прочитать и правильно понять». И слова Н. Чернышевского «Высочайший патриотизм – страстное, беспредельное желание блага Родине».

Много любопытного найдут на этикетках любители спорта и туризма: «Спорт в БССР», «Виды спорта и туризма», «Технические виды спорта», «Мой выбор – здоровый образ жизни». Есть серии этикеток, посвященные отдельным видам спорта: футболу, биатлону, хоккею. Не остались без внимания все чемпионаты мира и Европы по видам спорта, проводившиеся в Беларуси, даже Олимпийские игры в Гренобле (Франция).

Охрана труда, техника безопасности на производстве, безопасность на дороге, воде, с газом, электричеством представлена на этикетках соответствующими сериями.

3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

Не без интереса смотрятся этикетки, посвященные рекламе и плакату. Здесь и перепись населения, услуги почты и связи, госстраха, торговли, банковской системы, кооперации. Отражены профессиональные праздники – строителей, шахтеров, рыбаков, работников леса, а также Новый год, 8 Марта и другие.

Отрадно, что почти к каждому десятилетию Республики Беларусь выпускали этикетки, но которых отмечены новые успехи страны в промышленности, строительстве, культуре, социальной сфере.

Особый интерес представляют этикетки, касающиеся искусства и народных промыслов: «Прикладное искусство», «Резьба по кости», «Русский самовар», «Декоративное стекло», «Керамические изделия». Восхищают серии этикеток «Народные промыслы Азербайджана, Дагестана, Прибалтики»...

Значительная часть коллекции посвящена деятелям науки, культуры, писателям, педагогам, лесоводам: «80 год Якубу Коласу», «85 лет Янки Купалы», «185 лет со дня рождения А.С. Пушкина». Вообще русским и советским известным деятелям отводится целый раздел каталога.

Отмечена и пресса: «80 лет газете «Звязда», «60 лет газете «Знамя юности». Часть этикеток посвящена газетам «Заря», «Полесская правда», «Народная газета».

3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

Об одной серии этикеток под названием «Мы против», которая выпущена в 2012 году по заявке МВД Республики Беларусь, хотелось бы сказать особо. В серии – 42 этикетки и затрагивают они такие проблемные аспекты, как пьянство, наркоманию, взяточничество, воровство, насилие в семье, торговлю людьми. Разве мы равнодушны к этим порокам?

Есть в коллекции и оригинальные серии этикеток: «Народные орнаменты, флаги и столицы республик СССР» и «Московский Кремль». После развала Советского Союза многие республики не только изменили орнамент, флаг или герб, а некоторые даже и столицу, а на этикетках для истории они остались прежними.

Найти где-либо схему расположения всех башен Московского Кремля не представляется возможным, а вот на этикетках такие сведения есть.

Широко представлена и космонавтика. От первого искусственного спутника Земли до международных групповых полетов. Есть серия, в которой указаны годы, даты и название спутника, запущенного в космос во времена Советского Союза.

Этот небольшой экскурс в коллекцию этикеток на спичечном коробке Пинской спичечной фабрики интересен не только для любознательного человека, но и для специалиста той или другой отрасли. В этом, наверное, и заключаются ее смысл и востребованность.

3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

 
 
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