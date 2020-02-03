3,5 тыс. спичечных этикеток собрал филуменист из Ивацевичского района

Источник материала: Виртуальный Брест

История спички не привлекала бы внимания человека, не будь на коробке художественной миниатюры-этикетки. Когда они появились, их сразу же начали коллекционировать – между прочим, раньше, чем вышла в свет первая марка, а значит и раньше, чем появился первый филателист. С годами собирателей этикеток стали называть филуменистами (от греческого «филео» – люблю и от латинского «лумен» – свет). В числе немногочисленной армии этих коллекционеров и автор данных строк.





Увлекся я филуменистикой, когда на морском причале во Владивостоке в руках японских моряков увидел коробки со спичками, на этикетках которых был красочно изображен животный и растительный мир Японии и окружающих ее морей. Было это в 1953 году. А когда через два года для прохождения срочной военной службы на флоте попал в Пинск, где была спичечная фабрика, то не воспользоваться таким подарком судьбы я не мог. Моей целью стало собрать коллекцию этикеток этой фабрики.

Уже к 100-летнему ее юбилею (1992 г.) у меня было около 2 тысяч этикеток, включая период первого основателя фабрики – австрийского промышленника Иосифа Гальперна «Прогресс-Вулкан».

Ныне в моей коллекции более трех с половиной тысяч этикеток, а моему хобби уже более 66 лет.

Коллекционирование – занятие не только для себя, для души, оно имеет и общественное значение – историческое, познавательное, интеллектуальное. А ценность коллекции не столько в том, что на ее создание уходят многие годы жизни коллекционера (да и денег, чего уж там...), сколько в том, что в ней отражается эпоха – история времени, его культура, природа, даты и события. В этом можно убедиться, рассматривая спичечные этикетки.

Тематика коллекции настолько широка, что ее пришлось в каталоге разместить в 15 разделах: «Природа и ее охрана»; «Наука, техника и производство»; «Архитектура и памятники»; «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.»; «Юбилеи, праздники»; «Спорт и туризм»; «Реклама»; «Плакат»; «Космос»и другие.

В разделе «Природа и ее охрана» отражены флора и фауна Беларуси – серии этикеток: «Беловежская пуща», «Березинский заповедник», «Хищные птицы и защитники леса», «Лекарственные растения», «Пряные растения», «Дары леса». Кстати, не утратили своей актуальности и призывы на этикетках 60-х годов прошлого столетия: «Охраняйте животных и птиц», «Берегите лес», «Браконьер – враг природы», «Всему живому чистый воздух».





Для почитателей истории огромный интерес представляют этикетки из серий: «Памятники русской славы», «Памятники Отечественной войны 1812 года», «Древнейшие русские города», «По Беларуси». А вот такие серии, как «Мемориальные памятники», «Памятники героям», «Герои войны», «Брестская крепость», являются наглядными пособиями, где показаны мужество и героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Серия этикеток под названием «Остров слез» посвящена и событиям войны в Афганистане.

У людей старшего поколения волнение и гордость за свое участие в тех событиях вызывают серии этикеток: «Освоение целинных и залежных земель», «Байкало-Амурская магистраль», «Всесоюзная ударная стройка», «Исторические даты страны», «Труд и молодежь».





Заслуживают внимания такие разделы, как «Крылатые слова» и «В мире мудрых мыслей», где приведены высказывания исторических личностей, ставшие жизненным ориентиром для многих поколений людей. К примеру, слова Фирдоуси: «Если путь твой к познанию мира ведет, как бы ни был он долог и труден, – вперед!». Или слова Налбандяна: «Природа – это книга человека, которую надо прочитать и правильно понять». И слова Н. Чернышевского «Высочайший патриотизм – страстное, беспредельное желание блага Родине».

Много любопытного найдут на этикетках любители спорта и туризма: «Спорт в БССР», «Виды спорта и туризма», «Технические виды спорта», «Мой выбор – здоровый образ жизни». Есть серии этикеток, посвященные отдельным видам спорта: футболу, биатлону, хоккею. Не остались без внимания все чемпионаты мира и Европы по видам спорта, проводившиеся в Беларуси, даже Олимпийские игры в Гренобле (Франция).

Охрана труда, техника безопасности на производстве, безопасность на дороге, воде, с газом, электричеством представлена на этикетках соответствующими сериями.





Не без интереса смотрятся этикетки, посвященные рекламе и плакату. Здесь и перепись населения, услуги почты и связи, госстраха, торговли, банковской системы, кооперации. Отражены профессиональные праздники – строителей, шахтеров, рыбаков, работников леса, а также Новый год, 8 Марта и другие.

Отрадно, что почти к каждому десятилетию Республики Беларусь выпускали этикетки, но которых отмечены новые успехи страны в промышленности, строительстве, культуре, социальной сфере.

Особый интерес представляют этикетки, касающиеся искусства и народных промыслов: «Прикладное искусство», «Резьба по кости», «Русский самовар», «Декоративное стекло», «Керамические изделия». Восхищают серии этикеток «Народные промыслы Азербайджана, Дагестана, Прибалтики»...

Значительная часть коллекции посвящена деятелям науки, культуры, писателям, педагогам, лесоводам: «80 год Якубу Коласу», «85 лет Янки Купалы», «185 лет со дня рождения А.С. Пушкина». Вообще русским и советским известным деятелям отводится целый раздел каталога.

Отмечена и пресса: «80 лет газете «Звязда», «60 лет газете «Знамя юности». Часть этикеток посвящена газетам «Заря», «Полесская правда», «Народная газета».





Об одной серии этикеток под названием «Мы против», которая выпущена в 2012 году по заявке МВД Республики Беларусь, хотелось бы сказать особо. В серии – 42 этикетки и затрагивают они такие проблемные аспекты, как пьянство, наркоманию, взяточничество, воровство, насилие в семье, торговлю людьми. Разве мы равнодушны к этим порокам?

Есть в коллекции и оригинальные серии этикеток: «Народные орнаменты, флаги и столицы республик СССР» и «Московский Кремль». После развала Советского Союза многие республики не только изменили орнамент, флаг или герб, а некоторые даже и столицу, а на этикетках для истории они остались прежними.

Найти где-либо схему расположения всех башен Московского Кремля не представляется возможным, а вот на этикетках такие сведения есть.

Широко представлена и космонавтика. От первого искусственного спутника Земли до международных групповых полетов. Есть серия, в которой указаны годы, даты и название спутника, запущенного в космос во времена Советского Союза.

Этот небольшой экскурс в коллекцию этикеток на спичечном коробке Пинской спичечной фабрики интересен не только для любознательного человека, но и для специалиста той или другой отрасли. В этом, наверное, и заключаются ее смысл и востребованность.







