Хоккеист юниорской сборной Казахстана умер в 18 лет

Источник материала: Tut.by

Голкипер клуба МХЛ «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет. В 2019 году у хоккеиста диагностирована саркома Юинга (рак костей), сообщил сайт «Барыса».





«С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет…

Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена», — говорится в заявлении клуба.