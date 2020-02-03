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Хоккеист юниорской сборной Казахстана умер в 18 лет

03.02.2020 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкипер клуба МХЛ «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет. В 2019 году у хоккеиста диагностирована саркома Юинга (рак костей), сообщил сайт «Барыса».


«С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет…

Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена», — говорится в заявлении клуба.

 
 
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Голкипер клуба МХЛ «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет. В 2019 году у хоккеиста диагностирована саркома Юинга (рак...
 
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