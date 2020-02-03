Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA

Источник материала: Ежедневник





Лучшим фильмом стала военная драма американского режиссера Сэма Мендеса «1917» о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание.

Отмечается, что лента была выдвинута в девяти номинациях и в семи из них получила награды, в том числе за лучшую работу художника-постановщика, звук, а также операторскую работу и визуальные эффекты, пишет iz.ru .

Приз за «Лучшую мужскую роль» получил американский актер Хоакин Феникс за исполнение роли Джокера в одноименном фильме Тодда Филлипса. Также «Джокер» был отмечен наградами за звук и кастинг ленты. Награду за «Лучшую женскую роль» получила актриса Рене Зеллвегер.

Лучшим фильмом на иностранном языке признан «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо. Лента была также отмечена в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Приз за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Кролик Джоджо» режиссера Тайка Вайтити, а лучшей документальной лентой стала «Для Саамы» Ваада аль-Катиба.