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Сурок Фил предсказал раннюю весну. А у нас зима еще и не начиналась...

03.02.2020 11:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пенсильвании в 134-й раз отметили День сурка



Сурок Фил, который дает «прогноз» об окончании зимы в США, не увидел своей тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны в этом году, пишет golos-ameriki.ru

«Слушайте! Слушайте!», – громко обратился человек из «ближайшего окружения» Фила к ликующей толпе, показывая пушистого грызуна.

«Я не отбрасываю тень, весна будет ранней, это точно!» – прокричал он под аплодисменты аудитории.

Каждый год, 2 февраля, в День сурка, пенсильванский сурок, которого называют Панксатонский Фил, появляется из норы у уютного пенька, который он считает своим домом. Согласно легенде, если он увидит свою тень, то Северная Америка останется под властью зимы еще шесть недель.

Традиция уходит корнями в легенды Германии, гласящие, что если грызун увидит свою тень 2 февраля, то зима продолжится.

Множество людей собралось в воскресенье у пенька, где живет Фил, чтобы стать свидетелями традиционного предсказания. Животное окружили участники церемонии в цилиндрах, которые подняли его, чтобы его могли увидеть все.

По данным отдела туризма Пенсильвании, нынешняя церемония Дня сурка стала 134-й по счету.


Панксатонский Фил – самый знаменитый пушистый синоптик. Поколения сурков предсказывают погоду с 1887 года.

За это время Фил гораздо чаще предсказывал долгую зиму, чем раннюю весну, но его прогнозы довольно сомнительны, чему, впрочем, мало кто удивляется.

Напомним, в этом году климатической зимы в Беларуси пока не было, хотя пошел уже третий месяц зимы календарной. Правда, на несколько дней зима все-таки к нам точно придет и случится это в ближайшие дни.
 
 
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