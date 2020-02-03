Дочь Деппа и Паради пришла на вручение кинопремии в прозрачном наряде без нижнего белья

Источник материала: Tut.by

Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради актриса и модель Лили-Роуз Депп появилась на вручении кинопремии в прозрачном наряде без нижнего белья.



Фото: Reuters

Лили-Роуз Депп выбрала для церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне черный кружевной прозрачный наряд французского модного бренда Chanel. Свой образ девушка дополнила массивными браслетами и туфлями на высоком каблуке.



Фото: Reuters

Девушке 20 лет. Она снялась в нескольких фильмах: «Бивень», «Йоганутые», «Планетарий», «Танцовщица», «Челюсти лося». Как лучшая начинающая актриса была номинирована на кинопремии «Сезар» и «Люмьер». Ранее в интервью девушка признавалась, что не хотела бы карьеру модели и певицы, как у матери, ей больше нравится сниматься в кино, как ее отец.