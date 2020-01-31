«Длительное лечение» МакSим. Что случилось с известной певицей?

36-летняя российская исполнительница МакSим приостановила свою профессиональную деятельность на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем. Первоначально сообщение об этом появилось в Instagram концертного директора певицы Маргариты Соколовой.

«Приняли решение об уходе в бессрочный отпуск»

«На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня, — говорится в сообщении. — Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий... Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали».

Соколова заметила, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится в ближайшее время, несмотря на то, что певица находится на лечении.

«Произошло обострение»

На уточняющие вопросы фанатов концертный директор уточнила, что, по ее мнению, МакSим берет паузу «надолго».

В интервью телеканалу «360» Маргарита Соколова сказала, что госпитализация певицы прошла в «плановом режиме»: «Доктора сделали вывод, что работать она не может, нужно прекратить деятельность. На какой период времени, сказать никто не может. Пока рассчитываем, что это полгода-год, а там будет видно».

Соколова пояснила, что причиной всего являются травмы, полученные МакSим в аварии 2019 году.

«Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение», — цитирует представительницу артистки телеканал «360».

История звезды

МакSим (настоящее имя — Мария Абросимова) является уроженкой Татарстана. В юности девочка успешно совмещала занятия музыкой и каратэ. После школы будущая звезда окончила факультет связи с общественностью в Казанском государственном техническом университете им. Туполева.

В начале 2000-х девушка как певица получила известность на республиканском уровне, после чего она решила попытать счастья в Москве.

Дебютный альбом МакSим «Трудный возраст», разошедшийся в 2006 году тиражом более 1,5 миллиона копий, сделал исполнительницу звездой всероссийского масштаба. В 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

МакSим — многократный лауреат практически всех известных российских премий в области поп-музыки. Ее не раз признавали «певицей года» и даже «певицей десятилетия». В 2013 году МакSим стала заслуженной артисткой Карачаево-Черкесской Республики, в 2016 году — заслуженной артисткой Республики Татарстан.

Певица воспитывает двух дочерей. В 2019 году она была отмечена в номинации «Самая нежная мама» по версии премии «Мама года — 2019».

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Авария с последствиями

Первые проблемы со здоровьем у МакSим начались в 2018 году, когда исполнительница стала периодически отменять концерты. Сама певица связывала их со сложным расставанием с возлюбленным. Врачи констатировали проблемы с сердечно-сосудистой системой и с сосудами головного мозга.

Весной 2019 года артистка попала в ДТП, о котором довольно мало информации. По версии представителей МакSим, она находилась за рубежом на съемках нового клипа. Водитель на скользкой дороге не справился с управлением, в результате чего произошла серьезная авария.

«Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей, до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить», — писала на своей странице в соцсети концертный директор исполнительницы.

Возвращение МакSим на сцену вызвало у поклонников шок. Артистка сильно изменилась внешне, создавалась впечатление, что она с трудом передвигается по сцене. Нынешние заявления Маргариты Соколовой подтверждают, что проблемы со здоровьем преодолеть так и не удалось. Слова о том, что на лечение понадобится «полгода-год», говорят о том, что МакSим оказалась в крайне непростой жизненной ситуации.

«Я не утверждаю, что МакSим — алкоголичка. Но очень на нее похожа»

Трагедия, произошедшая с певицей Юлией Началовой, ушедшей из жизни в возрасте 38 лет, заставила отечественный шоу-бизнес серьезно задуматься. Гибель молодой женщины от заболевания, которое сторонние наблюдатели поначалу не приняли всерьез, показала, чем чревата бесконечная гонка за звездным статусом и стремление постоянно оставаться в обойме востребованных. Несерьезное отношение к собственному здоровью может обойтись очень дорого. С этой точки зрения решение, принятое МакSим, выглядит единственно возможным. Дочерям певицы нужна здоровая мать, которая сможет о них позаботиться.

Не все, впрочем, поверили в официальную версию происходящего. Скандальный блогер Лена Миро намекнула на то, что причиной всего могли стать проблемы певицы с алкоголем: «Нет, я не утверждаю, что МакSим — алкоголичка. Но очень на нее похожа. Не каждая женщина имеет на лице характерный отек, свойственный алкоголичкам. Далеко не каждая из женщин сталкивается с набором веса, который также характерен для пьющих баб... Устав от ее возлияний, продюсеры просто выперли певицу „в бессрочный отпуск на неопределенный срок“. Тем более что МакSим — это не Монсеррат Кабалье, а все-таки певица ртом уровня „поющих трусов“. Для „поющих трусов“ очень важно иметь тело, на котором хорошо сидят любые трусы. МакSим это тело потеряла. Скорее всего, пропила и прозакусывала».

Хочется верить в то, что лечение окажется эффективным и артистка сможет восстановиться. Если не для продолжения карьеры, то хотя бы для полноценной жизни.