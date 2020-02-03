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В Новополоцке парень резал колеса автомобилей, пока не сломался нож, а потом сам вызвал милицию

03.02.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный парень порезал колеса четырех автомобилей в Новополоцке, сообщили в УВД Витебского облисполкома.


Нетрезвый 22-летний парень гулял ночью по городу. Зайдя в один из дворов, он достал нож и стал резать колеса стоящих неподалеку автомобилей. Поврежденными оказались два Mercedes, Peugeot Boxer и Volkswagen Golf. Пострадать могли и другие автомобили, но в какой-то момент у молодого человека сломался нож.

После этого парень сам позвонил в милицию. Экспертиза установила, что молодой человек пьян — 1,6 промилле алкоголя. Следователи в отношении него возбудили уголовное дело.

 
 
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Экспертиза установила, что молодой человек пьян - 1,6 промилле алкоголя. Следователи в отношении него возбудили уголовное дело.
 
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