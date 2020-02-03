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ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

03.02.2020 11:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Растёт количество жертв коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения к этому дню более 360 смертей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

В Китае из-за коронавируса изолировали ещё один населённый пункт. Речь идёт о крупном городе на востоке страны. В Вэньчжоу, где проживают более 9 миллионов человек, зафиксировано больше всего инфицированных вирусом за пределами провинции Хубэй: 265 человек. В городе не работает общественный транспорт и культурные учреждения.

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ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 149 случаев заболевания подтверждены за пределами Китая. Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан с эпицентра эпидемии. Совсем скоро город Ухань покинут россияне.

«Мы не выходили из дома шесть дней». Что известно о коронавирусе

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

3 февраля в первой специализированной больнице для заражённых коронавирусом, которую построили всего за 8 дней, начнётся приём пациентов.

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Новости мира. Растёт количество жертв коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения к этому дню более 360 смертей, сообщили в программе Новости «24...
 
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