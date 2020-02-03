Веселое путешествие в «Зимнем экспрессе»

Источник материала: Ивьевский край

Как провести зимние каникулы весело и с пользой? Ответ на этот вопрос знают учащиеся гимназии №1 г. Ивье, которые с 3-го по 11-ое января стали воспитанниками дневного оздоровительного лагеря «Зимний экспресс».

Веселое и увлекательное путешествие началось уже 3 января. В этот день мальчишек и девчонок, решивших отдохнуть в лагере, ждал сюрприз: ребят пригласили в шестидневное путешествие на зимнем экспрессе.

Зарегистрировались в пункте «Регистрация пассажиров», заняли свои места в составе (отряде) экспресс-поезда, познакомились с соседями, проводниками (воспитателями), узнали маршрут следования и … в добрый путь!

Каждый свисток паровоза оповещал о приближении к станциям: «Новогодняя», «Праздничная», «Безопасная», «Игровая», «Сказочная», «Конечная». На каждой из них путешественников ждали новые испытания, события, приключения, открытия. Все, что происходило с пассажирами во время путешествия, нашло отражение в «Путевых заметках».

Путешествие в экспресс-поезде – игра, вокруг которой вращалась вся жизнь в лагере. Судите сами: директор лагеря – начальник поезда, столовая – вагон-ресторан, место проведения линейки – платформа, место сбора пассажиров – зал ожидания, отрядные кабинеты – вагоны и так далее.

Программа была насыщенной: торжественные линейки, театрализованные новогодние представления, танцевально-развлекательные программы, спортивно-игровые праздники, экскурсии в музей национальных культур и районную библиотеку, выставки и мастер-классы в районном центре творчества детей и молодежи.

Каждый день в лагере был особенным, имел свою тему (свой маршрут), в соответствии с чем и готовились отрядные и общелагерные мероприятия.

Целью их проведения было не только развлечь детей, но и с пользой провести время, поэтому многие из них посвящались Году малой родины, знакомили с историей Великой Победы, с традициями Ивьевщины, учили трудолюбию, отзывчивости и заботе.

Не забыли о «братьях наших меньших»: сделали и повесили кормушки для птиц, которые ежедневно пополняются кормом и ждут гостей.

В насыщенные событиями и делами дни время пролетает особенно быстро. Не успели оглянуться, как лагерная смена закончилась. Закончились и зимние каникулы.

Но я уверена, что дни, проведенные в оздоровительном лагере «Зимний экспресс», никогда не забудутся ребятами, останутся в их памяти как время, наполненное незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными моментами.













Старший воспитатель оздоровительного лагеря «Зимний экспресс»

Е.С. Павловская