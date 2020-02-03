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В Минске Volkswagen врезался в Honda и наехал на столб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 2 февраля в Минске каршеринговый Volkswagen Polo врезался в машину и столб.
Как
Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима и нетрезвого водителя. В крови гражданина содержалось 1,8 промилле алкоголя. По словам мужчины, накануне он выпил примерно два литра пива.
В аварии никто не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения.
На неделе в Минске такси врезалось в иномарку и наехало на столб.
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Новости Беларуси. В ночь на 2 февраля в Минске каршеринговый Volkswagen Polo врезался в машину и столб. Как сообщает МВД Беларуси, за рулём иномарки находился 27-летний...
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