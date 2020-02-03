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В Минске Volkswagen врезался в Honda и наехал на столб

03.02.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 2 февраля в Минске каршеринговый Volkswagen Polo врезался в машину и столб. 

Как сообщает МВД Беларуси, за рулём иномарки находился 27-летний мужчина. На ул. Ваупшасова машина задела стоявшую у обочины Honda, после чего врезалась в бордюр и столкнулась со столбом. 

Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима и нетрезвого водителя. В крови гражданина содержалось 1,8 промилле алкоголя. По словам мужчины, накануне он выпил примерно два литра пива. 

В аварии никто не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения. 

На неделе в Минске такси врезалось в иномарку и наехало на столб. 

Пострадал один человек – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В ночь на 2 февраля в Минске каршеринговый Volkswagen Polo врезался в машину и столб.  Как сообщает МВД Беларуси, за рулём иномарки находился 27-летний...
 
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