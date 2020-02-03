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Скандал! Минобороны похвасталось новой винтовкой, а потом оказалось, что она контрафактная

03.02.2020 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси удалило всю информацию о новой снайперской винтовке в социальных сетях из-за обвинений в нарушении патентов при ее производстве.

Скандал! Минобороны похвасталось новой винтовкой, а потом оказалось, что она контрафактная
28 января в официальных аккаунтах пресс-службы Минобороны была опубликована инфографика о новой снайперской винтовке. Речь идет о первой снайперской винтовке «SCR-TigerBY», произведенной в Беларуси, пишет reform.by

Ее презентовали весной 2019 года на выставке Milex. Сообщалось, что ее производит одно из дочерних предприятий спецэкспортера «Белспецвнештехника» — ООО «БСВТ – Новые технологии».


О новинке написали многие беларусские и иностранные СМИ, после чего появился комментарий в Facebook сооснователя компании Sureshot Armament Group Валентина Власенко. Он обвинил беларусов в плагиате и обратил внимание на шасси СВД и комплект приклада для СВД, которые защищены патентом РФ.

«На выставке в Минске весной этого года (прошлого — прим. reform.by) БСВТ на своем стенде показало вот этот тигр в шасси с прикладом и тп. Самое смешное — все наши логотипы (SAG, зарегистрированный товарный знак) там стоят (бок шасси и тыльник приклада)», — описал ситуацию Валентин Власенко.

«Поскольку на территории РФ все защищено патентом, то любая сделка по приобретению контрафактной продукции за государственные деньги будет оспорена в суде. И, поверьте, успешно оспорена. Так что, если вам рассказывают белорусы про сладкий ценник — не ведитесь», — заявил сооснователь Sureshot Armament Group.



Спустя сутки пресс-служба Минобороны удалила все сообщения о винтовке и пока никак не прокомментировала ситуацию.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба Министерства обороны Беларуси удалило всю информацию о новой снайперской винтовке в социальных сетях из-за обвинений в нарушении патентов при ее...
 
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