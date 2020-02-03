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Расследование NYT: моделей Victoriaʼs Secret годами сексуально домогались
Источник материала: KYKY>
Газета The New York Times
Авторы расследования поговорили с десятками нынешних и бывших сотрудников (как открытыми, так и анонимными), а также с подрядчиками и моделями бренда,
Девушки, оставшиеся анонимными, признались, что Разек пытался целовать их, просил сесть к нему на колени, дать телефон и настойчиво приглашал на свидания. По словам трех свидетелей, в 2018 году во время примерки белья перед Victoriaʼs Secret Fashion Show Разек сказал известной модели Белле Хадид: «Забудь о трусиках» – и начал рассуждать про ее грудь. На той же примерке Разек положил руку на промежность другой модели.
The New York Times утверждает, что близкий друг Разека австралийский фотограф Рассел Джеймс, сотрудничавший с Victoriaʼs Secret, после фотосессий уговаривал моделей на бесплатную обнаженную фотосъемку (девушки боялись отказать). Модель Элисон Никс описала, как ее и других девушек приглашали участвовать в благотворительных мероприятиях на частном острове основателя бренда. Но на вечеринке они не понимали, идет ли речь о благотворительности или они приглашены как эскорт, так как, к примеру, от них требовались обнаженные фотосъемки.
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