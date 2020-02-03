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Расследование NYT: моделей Victoriaʼs Secret годами сексуально домогались

03.02.2020 11:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Газета The New York Times выпустила собственное расследование под названием «Ангелы в аду» – о сексуальных домогательствах в L Brands, которая владеет известным всему миру брендом женского белья Victoriaʼs Secret. Журналисты, готовившие материал, пришли к выводу, что в команде Victoriaʼs Secret годами царила «культура женоненавистничества, запугиваний и домогательств». Всю вину возложили на Эда Разека – бывшего директора по маркетингу компании L Brands; он проработал на этом месте 27 лет (с 1983 года), а в 2019 году подал в отставку.

Авторы расследования поговорили с десятками нынешних и бывших сотрудников (как открытыми, так и анонимными), а также с подрядчиками и моделями бренда, пишет The Bell. Одна из собеседников NYT, модель Алисса Миллер заявила, что Эд Разек часто угрожал ей, что может «сломать» ее. Еще одна модель Энди Муис поделилась, что, когда ей было 19 лет, она отвергла знаки внимания Разека. После этого он не взял ее в шоу-показ. Другие источники издания рассказали о регулярных унизительных комментариях Разека по отношению к женщинам.

Девушки, оставшиеся анонимными, признались, что Разек пытался целовать их, просил сесть к нему на колени, дать телефон и настойчиво приглашал на свидания. По словам трех свидетелей, в 2018 году во время примерки белья перед Victoriaʼs Secret Fashion Show Разек сказал известной модели Белле Хадид: «Забудь о трусиках» – и начал рассуждать про ее грудь. На той же примерке Разек положил руку на промежность другой модели.

The New York Times утверждает, что близкий друг Разека австралийский фотограф Рассел Джеймс, сотрудничавший с Victoriaʼs Secret, после фотосессий уговаривал моделей на бесплатную обнаженную фотосъемку (девушки боялись отказать). Модель Элисон Никс описала, как ее и других девушек приглашали участвовать в благотворительных мероприятиях на частном острове основателя бренда. Но на вечеринке они не понимали, идет ли речь о благотворительности или они приглашены как эскорт, так как, к примеру, от них требовались обнаженные фотосъемки.

 
 
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Газета The New York Times выпустила собственное расследование под названием «Ангелы в аду» – о сексуальных домогательствах в L Brands, которая владеет известным всему миру...
 
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