Для тех, кто залипает в смартфон. В Гомеле появился еще один «лежачий светофор»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Курчатова появился «лежачий светофор», сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Вмонтированные в тротуарную плитку светодиодные ленты дублируют красные и зеленые сигналы светофора.

Считается, что лежачий светофор способен воздействовать на пешеходов психологически — когда под ногами загорается красный, человек инстинктивно останавливается, а также уберечь от беды людей, которые имеют привычку залипать в мобильном.

Похожий объект уже четыре года работает на улице Кирова в областном центре.