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Для тех, кто залипает в смартфон. В Гомеле появился еще один «лежачий светофор»
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Курчатова появился «лежачий светофор», сообщили в ГАИ.
Вмонтированные в тротуарную плитку светодиодные ленты дублируют красные и зеленые сигналы светофора.
Считается, что лежачий светофор способен воздействовать на пешеходов психологически — когда под ногами загорается красный, человек инстинктивно останавливается, а также уберечь от беды людей, которые имеют привычку залипать в мобильном.
Похожий объект уже четыре года работает на улице Кирова в областном центре.
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Вмонтированные в тротуарную плитку светодиодные ленты, дублируют красные и зеленые сигналы светофора.
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