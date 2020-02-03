ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для тех, кто залипает в смартфон. В Гомеле появился еще один «лежачий светофор»

03.02.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Курчатова появился «лежачий светофор», сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Вмонтированные в тротуарную плитку светодиодные ленты дублируют красные и зеленые сигналы светофора.

Считается, что лежачий светофор способен воздействовать на пешеходов психологически — когда под ногами загорается красный, человек инстинктивно останавливается, а также уберечь от беды людей, которые имеют привычку залипать в мобильном.

Похожий объект уже четыре года работает на улице Кирова в областном центре.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вмонтированные в тротуарную плитку светодиодные ленты, дублируют красные и зеленые сигналы светофора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оказалось, у невесты трое детей… Как любимец Гайдая своё счастье нашёл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика