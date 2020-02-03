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Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевидения

03.02.2020 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевидения

 

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Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевидения

Он был не только пожизненным председателем совета директоров радиовещательной корпорации США, но и советником десяти президентов США.

Узляны - Нью-Йорк

О том, что этот известный американец родился в белорусском местечке Узляны Пуховичского района, местные жители узнали от журналистов лет десять назад. Отсюда, из Узлян, в 1900 году, когда Давиду было 9 лет, его семья перебралась в Нью-Йорк.

Чтобы поддерживать семью, ещё школьником Давид продавал газеты в свободное от занятий время. На отложенные от продажи газет деньги в 13 лет он купил газетный ларёк, в котором сам же работал. Сарнов планировал продолжить карьеру в газетном бизнесе, но случайно попал на работу в Коммерческую кабельную компанию. Оттуда он перешёл в компанию Маркони, которого на Западе считают изобретателем радио.

За 13 лет работы на Маркони Сарнов дорос до поста коммерческого менеджера компании. В 1911 году он устанавливал беспроводные устройства на судах, которые охотились на тюленей возле островов Ньюфаундленд и Лабрадор в Атлантическом океане.

Долгое время считалось, что именно Сарнов первым получил радиосигнал с тонущего «Титаника» и держал связь с кораблём трое суток. Позже выяснилось, что это был совсем другой человек, но именно фотография Сарнова со списками выживших пассажиров «Титаника» облетела в 1913 году все американские газеты.

Кстати, как раз после трагедии «Титаника» Конгресс США принял закон, по которому все суда, вмещавшие более 50 пассажиров, должны были быть оборудованы радиоаппаратурой.

Слава Сарнова

В то время как многие радисты того времени рассматривали радиосвязь исключительно для передачи сведений от одной точки к другой, Сарнов верил в потенциал радио, которое из одного передатчика могло бы вещать на большую аудиторию.

Сарнову принадлежит идея «музыкального ящика» - радиоприемника. Для его популяризации он организовал «битву года»: матч между известными боксёрами Джеком Дэмпси и Жоржем Карпантьером транслировали по радио. Радиотрансляцию услышало 300 тысяч человек. И уже через три года в США работали 523 радиостанции, а население купило 2,5 млн радиоприемников.

Успех Сарнова принёс ему должность главного управляющего радиовещательной корпорации США в 1921 году и уже через год - вице-президента и генерального директора. С 1930 года и до конца жизни Сарнов был директором корпорации.

Выходец из Беларуси сыграл важную роль в создании и установке АМ-радиовещания - главного радиостандарта XX века до появления FM-радио.

Приняв во внимание разработку российского эмигранта Владимира Звыркина, Сарнов также организовал телевизионное вещание в США. Летом 1936 года состоялась первая телетрансляция Олимпийских игр из Берлина. А в 1948 году в США уже было больше 750 тысяч телевизоров и 127 телестудий.

Уже после войны под руководством Сарнова была создана система цветного телевидения, совместимая с чёрно-белой, и сделана запись телепередачи на магнитную видеопленку.

МНЕНИЕ

Кастусь ЛАШКЕВИЧ, журналист, автор проекта «TUTэйшыя ў свеце»:

- Наверное, ни одна другая страна не дала миру столько легендарных личностей, как Беларусь, в расчёте на душу населения. Президенты и национальные герои, революционеры и нобелевские лауреаты, великие композиторы и художники... От Старого Света до Нового, от Америки до Австралии... Однако миру, за редким исключением, неведома их связь с названием «Беларусь». Да и мы не очень-то спешим включать их в свой пантеон национальных героев. А зря!

Всемирно известные имена - не только прекрасная возможность включить Беларусь в планетарный контекст, связав историю и современность, но и уникальный способ привлечь иностранных туристов в Синеокую. Для первого необходима госпрограмма популяризации и продвижения бренда «тутэйшых» за рубежом с активным участием МИДа. Для второго - разработка специфических туристических объектов (памятники, музеи, маршруты) и инфраструктуры, которая заново впишет знаменитостей в белорусский контекст.

Топ-5 выдающихся людей в Голливуде - выходцев из Беларуси

Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевиденияЛуис Майер (1884-1957)

Одна из букв аббревиатуры MGM, которая появляется на заставке с рычащим львом перед многими американскими фильмами, означает имя Луиса Майера. Он родился в Минске в 1884 году, но уже через два года семья переехала в США. Начав с реставрации заброшенного кинотеатра, Майер оказался в Лос-Анджелесе, где он создал империю развлечений, став сооснователем киностудии «MGM». Её Майер превратил в самую финансово успешную корпорацию в мире.

По инициативе Майера была создана Американская академия кинематографических искусств и наук. Его же идеей стало учреждение премии «Оскар».

Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевиденияЭл Хоффман (1901-1960)

В Минске родился и популярный композитор Эл Хоффман. Чаще всего в соавторстве, он писал хиты на протяжении 1930-1950-х годов. В 1984 году его имя было записано в Зале славы композиторов Америки.

Песни Хоффмана исполняли такие известные исполнители, как Фрэнк Синатра («Close To You», «I'm Gonna Live Until I Die»), Луи Армстронг («Who Walks In When I Walk Out») и др.

За свою карьеру Хоффман написал больше 1500 песен. А с 1929-го по 1957 год его композиции звучали в более 70 голливудских фильмах. И ещё неизвестно, в скольких фильмах песни Хоффмана были использованы после его смерти.

Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевиденияИрвинг Берлин (1888-1989)

По одной из версий, Ирвинг Берлин, один из самых выдающихся американских композиторов, родился возле Могилёва. По другой версии, его родители переехали в г. Толочин Витебской области из Сибири сразу после его рождения.

С 1893 года семья жила в Нью-Йорке. Не имея музыкального образования, Ирвинг Берлин писал песни с 19 лет.

За свою жизнь композитор создал полторы тысячи песен (из которых 50 считаются хитами), написал музыку для 19 театральных постановок и 15 фильмов. Самое известное произведение Берлина - «Боже, благослови Америку», считается неофициальным гимном США.

Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевиденияДжордж Макей (1884-1945)

Родившийся в Минске Георгий Рубин оказался в Америке вместе с семьей, ещё будучи ребенком. Карьеру начал наездником в цирке, гастролировал по Америке с водевильной группой, после чего три года (с 1913 по 1915 гг.) выступал в известном бродвейском шоу Фларенза Зигфелда.

В 1933 году Рубин подписал контракт с Коламбиа Пикчерс, после чего он снялся в 136 лентах этой киностудии в качестве актёра второго плана и в эпизодах. Среди самых известных фильмов, в которых снимался Макей, были «The Final Hour» (1936), «A Fight to the Finish» (1937), «The Frame-Up» (1937), «Special Inspector» (1938).

Сделано в Голливуде. Белорусские корни американского кино и телевиденияДик Менинг (1912-1991)

Самуил Медов родился в Гомеле, но в 6 лет вместе с родителями он перебрался за океан. Медов, имя которого в Америке писалось как Сэм Медоф, учился в известной Джулиардской музыкальной школе, окончил Филадельфийскую консерваторию.

Первую славу ему принесли джазовые и свинговые обработки традиционных еврейских песен, которые попали в ротацию американских радиостанций в конце 1930-х - начале 1940-х годов.

В 1944 году в эфир вышел первый в истории полнометражный телевизионный мюзикл «The Boys From Boise», музыку для которого написал Дик Менинг (как тогда уже назывался Медов).

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Уроженец Беларуси Давид Сарнов стоял у истоков американского радио и телевидения. Именно он организовал регулярное телевидение в США. Под руководством Сарнова...
 
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