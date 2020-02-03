ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из России депортируют всех зараженных коронавирусом иностранцев

03.02.2020 11:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, что иностранцев могут депортировать в случае выявления у них коронавируса.



По его словам, это предусматривает национальный план по борьбе с инфекцией. Он также отметил, что китайский коронавирус внесен в список опасных болезней.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин»,— сказал глава правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Новый коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. От заболевания погибло уже 362 человека, число заразившихся превышает 17 тыс. человек.

В России выявлено два таких случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Случаи заболевания уже обнаружены в 27 странах. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, что иностранцев могут депортировать в случае выявления у них...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оказалось, у невесты трое детей… Как любимец Гайдая своё счастье нашёл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика