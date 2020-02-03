Минский «голый» художник провёл новую акцию – против БРСМ и борьбы с экстремизмом

Источник материала: KYKY

Помните минского художника Алексея Кузьмича, который с табличкой «Министерство культуры» на эрегированном пенисе протестовал против цензуры в госгалерее? Так вот, у него новая акция – под рабочим названием «Родина-BDSM». Кузьмич рассказал KYKY, что она относится ко вступлению в силу изменений в законе Беларуси «О противодействии экстремизму» и обращена в сторону БРСМ – об этом чуть ниже.

Алексей прислал редакции KYKY письмо, в котором объяснил смысл всего того, что мы видим на фото и видео. Публикуем текст автора с незначительными сокращениями: «Родина-BDSM» – это рассуждение о губительности любых идеологических воззрений в их крайних проявлениях, через возведение идеи в культ, где жизни отведена второстепенная роль.

В этом действии я помещаю себя внутрь системного эксперимента, рассуждая о влиянии бесчисленных концепций идеологии и пропаганды на формирование мировоззрения современного человека и общественной мысли, проводя параллели с религиозными, оккультными практиками подчинения, жертвоприношением и психосексуальной субкультурой. <...>

Большое внимание в акции направляется в сторону БРСМ, как преемственной комсомолу времен СССР структуре, формирующей современное идеологическое мировоззрение молодых людей в стране и претендующей на монополию в формировании кадров управленческих структур и исполнительной власти в Беларуси. Акция приурочена к вступлению в силу с 1 февраля 2020 года изменений в законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму». Под видом борьбы с экстремизмом происходит угнетение гражданских свобод и выражений мнений отличных от официальной линии, невозможность критического высказывания, оправдание любых репрессий, недопустимость создания национальных организаций и подавление активной общественной деятельности».