Литовцы создали мобильное приложение про коронавирус

Источник материала: Tut.by

Литовское креативное digital-агентство Bitsens выпустило информационное мобильное приложение Coronavirus. Как понятно из названия, оно посвящено новому типу коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Вот так выглядит информация в приложении. Слева — данные по актуальной обстановке. Справа — рекомендации, чтобы предотвратить заражение

Как рассказали в агентстве, приложение призвано помочь повысить осведомленность об этом заболевании. «Потребовалось 24 часа, чтобы придумать идею и в итоге получить полностью функциональный мобильный продукт. Теперь он доступен в Google Play », — говорят в компании.

Приложение содержит несколько разделов:

общая информация о коронавирусе с регулярно обновляемой статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о людях, которые заболели, умерли и выздоровели;

инфографика на тему, как предотвратить воздействие и передачу коронавируса;

контрольный список со всеми известными на данный момент симптомами.

Bitsens — креативное digital-агентство, расположенное в Вильнюсе. Оно специализируется на разработках для мобильных устройств, веб-интерфейсов и интерфейсов, а также на брендинге и консультациях стартапов.