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Литовцы создали мобильное приложение про коронавирус

03.02.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовское креативное digital-агентство Bitsens выпустило информационное мобильное приложение Coronavirus. Как понятно из названия, оно посвящено новому типу коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.


Вот так выглядит информация в приложении. Слева — данные по актуальной обстановке. Справа — рекомендации, чтобы предотвратить заражение

Как рассказали в агентстве, приложение призвано помочь повысить осведомленность об этом заболевании. «Потребовалось 24 часа, чтобы придумать идею и в итоге получить полностью функциональный мобильный продукт. Теперь он доступен в Google Play», — говорят в компании.

Приложение содержит несколько разделов:

  • общая информация о коронавирусе с регулярно обновляемой статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о людях, которые заболели, умерли и выздоровели;
  • инфографика на тему, как предотвратить воздействие и передачу коронавируса;
  • контрольный список со всеми известными на данный момент симптомами.

Bitsens — креативное digital-агентство, расположенное в Вильнюсе. Оно специализируется на разработках для мобильных устройств, веб-интерфейсов и интерфейсов, а также на брендинге и консультациях стартапов.

 
 
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Потребовалось 24 часа, чтобы придумать идею и получить полностью функциональный мобильный продукт.
 
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