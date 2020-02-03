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Литовцы создали мобильное приложение про коронавирус
Источник материала: Tut.by
Литовское креативное digital-агентство Bitsens выпустило информационное мобильное приложение Coronavirus. Как понятно из названия, оно посвящено новому типу коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как рассказали в агентстве, приложение призвано помочь повысить осведомленность об этом заболевании. «Потребовалось 24 часа, чтобы придумать идею и в итоге получить полностью функциональный мобильный продукт. Теперь он доступен в
Приложение содержит несколько разделов:
Bitsens — креативное digital-агентство, расположенное в Вильнюсе. Оно специализируется на разработках для мобильных устройств, веб-интерфейсов и интерфейсов, а также на брендинге и консультациях стартапов.
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Потребовалось 24 часа, чтобы придумать идею и получить полностью функциональный мобильный продукт.
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