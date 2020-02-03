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В Беларуси одни из самых низких цен на бензин в Европе, но по его доступности – страна в аутсайдерах
03.02.2020 11:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Самый дешевый бензин в Европе – в Казахстане, Россия – на втором месте, Беларусь на – третьем. Однако в рейтинге доступности бензина наша страна расположилась в пятерке аутсайдеров.
Об этом говорится в исследовании
В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга — в Казахстане. На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Беларусь, четвертое место — Украина.
Самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах.
Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.
Самое доступное
Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина: цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.
Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячами литров. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров 95-го.
Россия с 884 литрами — на 17 месте.
Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина: 311 литров на зарплату, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.
Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Беларусь, Словакия и Литва.
Если точнее, у Беларуси в рейтинге по доступности 29 место, жители нашей страны могут позволить себе приобрести не более 550 литров топлива в месяц, сказано в исследовании.
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В Беларуси одни из самых низких цен на бензин в Европе, но по его доступности – страна в аутсайдерах
Самый дешевый бензин в Европе – в Казахстане, Россия – на втором месте, Беларусь на – третьем. Однако в рейтинге доступности бензина наша страна расположилась в...
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