Гипертония? Не, не слышали. Как в Гомеле «старички-качки» тягают не ноги, а железо

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Сидеть на скамейке под подъездом и жаловаться на давление — это не о них. В свои «за шестьдесят» наши герои объявили войну тросточкам и валидолу — и пока выигрывают у старости бой за боем, причем всухую. Несмотря на почтенный возраст, они тягают не ноги, а штангу. Посмотрите на них — и встаньте уже с дивана!

Семен Теленченко, 75 лет

Семена Теленченко в Гомеле знают все, кто имеет хоть какое-то представление о «трех подходах по пятнадцать». В свои 75 он совсем не похож на пенсионера. Говорит, что генетика здесь ни при чем — все дело в ежедневных нагрузках, к которым приучил организм еще со школы. И вот уже полвека объясняет про важность физической культуры всем, кто приходит к нему на занятия. Сейчас Семен Петрович работает инструктором в гомельском ФОКе, что на Артиллерийской.





Сам Теленченко начинал качаться, когда еще и слов-то таких не знали.

— В Советском Союзе все были физкультурниками, и такого понятия, как культуризм, тогда не было. Оно пришло с Запада и было, как и все оттуда, под строгим запретом. Но в какой-то момент и советским мужчинам захотелось быть не только сильными, быстрыми, но еще и выглядеть красиво. Я как раз застал это время.





По словам Семена Петровича, первые качалки в Гомеле появились намного раньше, чем многие думают, — еще в конце 60-х. Грифы и «блины» тогда было не достать, зато их можно было заказать у заводских умельцев за «две полторашки».

Один из таких снарядов до сих пор с ним. Семен Петрович говорит, что лучше не выпустил больше ни один производитель. Здесь все продумано: и специальный изгиб, и количество насечек, чтобы не скользили руки.





Первый тренажерный зал, вспоминает Семен Петрович, они с единомышленниками обустроили еще в 70-х — прямо в ленинской комнате на предприятии, где работали. Спортивные снаряды прятали, но руководство все равно узнало об увлечении заводчан и… поддержало.

Инструкторов тогда не было, поэтому знания молодые культуристы черпали из польского журнала «Спорт для всех». Оформить подписку на него было непросто, и все выпуски издания бережно передавались из рук в руки.

Настоящий же бум на «кач» пришелся на конец 80-х. Тогда спортзалы открывались в подвалах. Контингент в них был известный.

— В основном бандюки ходили и еще те, кто хотел им подражать, — крутые, важные. Вот он ходит-ходит, потом хлоп — пропадает на год-два — значит, посадили. Потом снова появляется — худой, сдувшийся. Спрашиваю: «Ну где ты был, Петя?» — «Да в командировке, Семен Петрович». Ясное дело, в какой командировке. Ну что, говорю, будем восстанавливаться после командировки, — хитро улыбается инструктор и снова поднимает свой любимый гриф за две полторашки.





Вера Гороховская, 68 лет

Вера Гороховская говорит, что старалась поддерживать себя в спортивной форме всегда. После тридцати записалась на модную тогда аэробику. Но несколько лет назад получила серьезную травму — перелом стопы, и о занятиях спортом пришлось забыть.





— Врачи сказали беречь ногу, а я стала набирать вес, от этого портилось настроение, — вспоминает пенсионерка.

Не желая мириться с таким положением дел, Вера пришла в тренажерный зал. И затянуло.









Теперь, шутит пенсионерка, ей не до гипертонии и охов-вздохов — в зале жаловаться на здоровье не будешь, а после зала уже и не захочешь. Да и чувствует она себя объективно хорошо!

12 занятий обходятся со скидкой в 33 рубля — это не дороже лекарств в аптеках, считает женщина.





Во время занятий Вера очень сосредоточена и старается не тратить драгоценное время на болтовню. Прилежнее посетителя, чем она, в зале не сыскать, говорит инструктор фитнес-клуба «Центральный» Федор Нишпор.

— Кто-то приходит раз в месяц, кто-то ходит регулярно, а затем вдруг резко пропадает, но Вера поражает своим постоянством. Я работаю в этом зале более пяти лет — и в любую погоду и время года, чтобы ни случилось, три раза в неделю Вера здесь. Хотя вру — в прошлом году летом как-то исчезла.

— Была уважительная причина: я на море уезжала, в Турцию. Но там тоже зал был, и я занималась, — спешит объясниться Вера, затягивает широкий пояс потуже, чтобы не сорвать спину, и бежит к следующему тренажеру.





Кзавье Тома, 68 лет

17 лет назад Кзавье привез в поселок Новая Гута, что в 30 км от Гомеля, делегацию из Франции — и встретил здесь Оксану. Влюбился, женился и остался.

Какое-то время ездил вахтами на работу во Францию, а потом вышел на пенсию. И заскучал.





Чтобы окончательно не скиснуть в новогутских пейзажах, принялся ходить в тренажерный зал. Сперва ежедневно ездил тренироваться в Гомель, а позже стал посещать местный спорткомплекс СДЮШОР Гомельского района.





В 63 года Кзавье отправился в Курск на свои первые соревнования по пауэрлифтингу среди любителей. И, между прочим, стал сильнейшим в жиме лежа штанги в своем весе и возрасте! Затем француз был победителем кубка Европы и призером чемпионатов мира.



Кзавье до болезни с дипломом победителя. Фото из личного архива героя





А потом вдруг заболел — онкология.

Тренировки пришлось прекратить. Почти два года Кзавье не ходил в зал. Но как только болезнь отступила, француз возобновил занятия. Теперь тренируется под чутким наблюдением жены. Она следит за тем, чтобы Кзавье не брал слишком большие веса и больше отдыхал между подходами.





Но вот на днях снова пришло приглашение на соревнования. В этом году набрать форму француз, говорит, уже не успеет, а вот к следующему — почему бы и нет?

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