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Сурок Фил предсказал наступление ранней весны

03.02.2020 12:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Известный всему миру сурок Фил предсказал наступление ранней весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сурок Фил предсказал наступление ранней весны

Каждый год в национальный День сурка пятикилограммового Фила достают из норы, затем наблюдают за его поведением.

Сурок Фил предсказал наступление ранней весны

Считается, что если животное не увидит своей тени и будет вести себя спокойно – весна наступит рано. Если же грызун пугается своего силуэта и прячется, зима продлится еще как минимум 6 недель.

Сурок Фил предсказал наступление ранней весны

Чтобы узнать предсказание, в городе собрались тысячи граждан. За последние 10 лет прогнозы Фила сбылись в 40 % случаев. 

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Новости мира. Известный всему миру сурок Фил предсказал наступление ранней весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Каждый год в национальный День...
 
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