|
В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего к нему вернулось зрение
Источник материала: Tut.by
В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова стал видеть. Об этом сообщает
По информации издания, Януш Горай ослеп более 20 лет назад — в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз видел только очертания предметов.
Все изменилось, когда мужчину на пешеходном переходе сбил автомобиль, и ему потребовалась операция на бедре. После двух недель реабилитации к пострадавшему внезапно вернулось зрение.
Произошедшее удивило не только пациента, но и врачей. Последние не скрывают, что точно не знают, почему так случилось. По их мнению, на исцеление Януша могло повлиять сочетание препаратов, которые ему давали во время лечения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи не скрывают, что точно не знают, почему так случилось. По их мнению, на исцеление Януша могло повлиять сочетание препаратов, которые ему давали во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)