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В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего к нему вернулось зрение

03.02.2020 12:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова стал видеть. Об этом сообщает Polsat News.

По информации издания, Януш Горай ослеп более 20 лет назад — в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз видел только очертания предметов.

Все изменилось, когда мужчину на пешеходном переходе сбил автомобиль, и ему потребовалась операция на бедре. После двух недель реабилитации к пострадавшему внезапно вернулось зрение.

Произошедшее удивило не только пациента, но и врачей. Последние не скрывают, что точно не знают, почему так случилось. По их мнению, на исцеление Януша могло повлиять сочетание препаратов, которые ему давали во время лечения.

 
 
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Врачи не скрывают, что точно не знают, почему так случилось. По их мнению, на исцеление Януша могло повлиять сочетание препаратов, которые ему давали во время...
 
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