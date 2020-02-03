В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего к нему вернулось зрение

Источник материала: Tut.by

В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова стал видеть. Об этом сообщает Polsat News .

По информации издания, Януш Горай ослеп более 20 лет назад — в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз видел только очертания предметов.

Все изменилось, когда мужчину на пешеходном переходе сбил автомобиль, и ему потребовалась операция на бедре. После двух недель реабилитации к пострадавшему внезапно вернулось зрение.

Произошедшее удивило не только пациента, но и врачей. Последние не скрывают, что точно не знают, почему так случилось. По их мнению, на исцеление Януша могло повлиять сочетание препаратов, которые ему давали во время лечения.