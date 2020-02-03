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Линкявичюс: мы имеем политические разногласиях с Беларусью, но нужно разговаривать

03.02.2020 12:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Линкявичюс: мы имеем политические разногласиях с Беларусью, но нужно разговаривать

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечает наличие политических разногласий в отношениях с Беларусью. При этом он уверен, что это не является препятствием для продолжения диалога.

"Мы соседи и должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям", - сказал Линкявичюс на встрече с представителями литовской диаспоры в Литовском центре культуры, образования и информации в Островецком районе.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в свою очередь заявил, что Минск стремится к добрососедству с Вильнюсом, несмотря на разногласия в политике, передает БЕЛТА.

"Приезд министра иностранных дел Литвы и наша встреча - это яркое свидетельство того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы жили друг с другом в мире и покое", - подчеркнул Макей.

Как сообщалось, Линкявичюс совершает рабочий визит в Беларусь 3-5 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечает наличие политических разногласий в отношениях с Беларусью. При этом он уверен, что это не является...
 
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