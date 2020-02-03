На Вокзальной установили подземные мусорные контейнеры – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Площадка с заглубленными контейнерами для сбора мусора появилась во дворе дома №30А на улице Вокзальной.







Контейнеры заглубленного типа удобны тем, что две их трети находится под землей. Из-за низкой температуры мусор не замерзает зимой и не гниет летом. У животных и птиц нет доступа к отходам. Внутрь не попадают осадки.





Вертикально расположенный контейнер на 2/3 находится под землей. Один заглубленный контейнер объемом 5 м³ заменяет 4-6 обычных металлических. Объем собираемого мусора растет, а количество разгрузок уменьшается. Увеличивается интервал движения мусоровозов, что должно благоприятно отразиться на стоимости обслуживания.









Фото Михаила Левцова