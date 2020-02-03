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На Вокзальной установили подземные мусорные контейнеры – Фото

03.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Площадка с заглубленными контейнерами для сбора мусора появилась во дворе дома №30А на улице Вокзальной.

 

На Вокзальной установили подземные мусорные контейнеры – Фото

Горецкий «Коммунальник» постепенно осваивает технологию заглубленного накопления и временного хранения бытового мусора. Этот экономически оправданный способ уже давно используется в европейских странах.

 

Контейнеры заглубленного типа  удобны тем, что две их трети находится под землей. Из-за низкой температуры мусор не замерзает зимой и не гниет летом. У животных и птиц нет доступа к отходам. Внутрь не попадают осадки.

 

На Вокзальной установили подземные мусорные контейнеры – Фото

 

Вертикально расположенный контейнер на 2/3 находится под землей. Один заглубленный контейнер объемом 5 м³ заменяет 4-6 обычных металлических. Объем собираемого мусора растет, а количество разгрузок уменьшается. Увеличивается интервал движения мусоровозов, что должно благоприятно отразиться на стоимости обслуживания.

 

На Вокзальной установили подземные мусорные контейнеры – Фото
Если обычные мусорные контейнеры, согласно санитарным нормам, должны находиться на расстоянии не менее двух десятков метров от жилых помещений, то здесь никаких норм нет. Это еще один плюс.

 

На Вокзальной установили подземные мусорные контейнеры – Фото
На площадке вокруг контейнеров легче поддерживать чистоту.

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Площадка с заглубленными контейнерами для сбора мусора появилась во дворе дома №30А на улице Вокзальной.     Контейнеры заглубленного типа  удобны тем, что две их...
 
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