ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA, Саснович выпала из сотни

03.02.2020 12:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA, Саснович выпала из сотни
Белорусская теннисная федерация

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг спортсменок после завершения первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2020. Первой ракеткой Беларуси по-прежнему остается Арина Соболенко. В новом рейтинге она потеряла одну строчку и занимает 13-е место.

Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA, Саснович выпала из сотни Виктория Азаренко все же не сыграет за сборную Беларуси на Кубке Федерации

Виктория Азаренко, несмотря на пропуск турнира, потеряла всего три позиции – 53-е место. А вот Александра Саснович опустилась на 19 мест и сейчас она 113-я. Ольга Говорцова поднялась на 187-е место.

Лидирует в женском рейтинге австралийка Эшли Барти. Победительница Australian Open американка София Кенин поднялась с 15-го места на седьмое.

В мужском рейтинге ATP лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он поднялся на 8 позиций и занимает 90-е место. Пока это наивысшее достижение в рейтинге для спортсмена. Илья Ивашко расположился на 152-м месте, Владимир Игнатик – на 341-м. Первой ракеткой мира после победы на Australian Open стал серб Новак Джокович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг спортсменок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика