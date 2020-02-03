Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA, Саснович выпала из сотни

Источник материала: Аргументы и факты

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг спортсменок после завершения первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2020. Первой ракеткой Беларуси по-прежнему остается Арина Соболенко. В новом рейтинге она потеряла одну строчку и занимает 13-е место.

Виктория Азаренко, несмотря на пропуск турнира, потеряла всего три позиции – 53-е место. А вот Александра Саснович опустилась на 19 мест и сейчас она 113-я. Ольга Говорцова поднялась на 187-е место.

Лидирует в женском рейтинге австралийка Эшли Барти. Победительница Australian Open американка София Кенин поднялась с 15-го места на седьмое.

В мужском рейтинге ATP лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он поднялся на 8 позиций и занимает 90-е место. Пока это наивысшее достижение в рейтинге для спортсмена. Илья Ивашко расположился на 152-м месте, Владимир Игнатик – на 341-м. Первой ракеткой мира после победы на Australian Open стал серб Новак Джокович.