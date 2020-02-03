Источник материала: Кричевская жизнь

В центральной библиотеке в рамках заседания литературной гостиной «Собеседник» прошла творческая встреча «Живое слово писателя» с земляком, талантливым писателем-публицис­том, краеведом Александром Болдовским, членом Сою­за писателей Беларуси. Участие в ней принял и кричевский поэт Михаил Сыч.





У Александра Болдовского – большой журналистский опыт. Работал в районной газете, а также редактором многотиражной газеты «Наши новости» ОАО «Кричевцементношифер». Издал более 16 книг, является соавтором коллективных сборников, а также более 100 очерков о ветеранах Великой Отечественной войны и труда, воинах-интернационалистах, опубликованных в областных и республиканских периодических изданиях. В 2012 году принял участие в областном (открытом) литературном конкурсе памяти Конс­тантина Симонова, который проводило областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси». В одной из номинаций стал победителем, отмечен дип­ломом. В творчестве А. Болдовского преобладает военно-патриотическая тема. Уже многие годы он пишет о ветеранах войны и труда, воинах-интернационалистах. Значительная часть его творчества посвящена ОАО «Кричевцементношифер».

Интересной и содержательной была беседа участников гос­тиной с автором, который рассказывал о своих произведениях, посвященных родной Кричевщине, ее истории, а самое главное – кричевлянам. В рамках диалога «Автор – читатель» участникам мероприя­тия было предложено попробовать себя в роли журналиста. И они касались не только темы встречи, но и говорили о малой родине, о делах людей, живущих здесь.

Галина Чистопьян,

заведующий отделом обслуживания и ­информации центральной библиотеки.