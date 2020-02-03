Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки

Источник материала: Горецкий вестник

Погода не перестает нас удивлять. Календарная зима уже давно перешагнула свой экватор, а морозов и снега мы почти не видели. В Гродненской области в январе собирали лисички, на Брестчине «проснулись» первоцветы, на дачных участках зацвела клубника, а в садах на деревьях кое-где появились почки. До сих пор погода больше соответствовала марту или ноябрю. Экономим на отоплении, не чистим снег, действительно, в этом есть свои плюсы. Аграрии же уверены, что минусов больше. За ответом на вопрос: «Чего ждать от необычной зимы?», мы отправились в Агрометеорологическую станцию Горки.





С первых минут беседы специалисты объяснили, что в их учреждении мы не получим объяснений, почему декабрь и январь выдались аномально теплыми, а тем более информации, как скоро наша зима станет европейской.





Также здесь ведут наблюдение за состоянием посевов. Два раза в зимний период берут монолиты грунта с озимыми культурами, которые потом оценивают по разным критериям.









— Среднесуточные температуры воздуха в течение всего месяца превышали норму на 4-9°С и составляли от -2 до +3°С, — рассказал начальник станции Вячеслав Павловский. — В ночные часы минимальная температура воздуха ниже -5°С не опускалась. Максимальная температура воздуха находилась в пределах от -1 до +4°С.





— Осадки в январе выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. В целом за истекший период января выпало 27 мм осадков — это 70% нормы, — анализирует погоду первого месяца года Вячеслав Павловский. — Однако назвать январь 2020 года аномально теплым будет не совсем правильно. 10-11 января 2007 года максимальная температура воздуха в Горках повышалась до +9°С — был перекрыт абсолютный максимум для января, который ранее принадлежал 1973 году и составлял +6,4°С. А вот абсолютный минимум по-прежнему принадлежит 1940 году и составляет -39,5°С.

По наблюдениям агрометеорологической станции Горки, самым теплым считается январь 2007 года со среднемесячной температурой воздуха -0,9°С. Самый холодный январь наблюдался в 1893 году со среднемесячной температурой воздуха -18°С







За последних 20 лет наибольшее количество осадков выпало в январе 2004 года — 78 мм (256% нормы). Однако рекорд по осадкам принадлежит 1915 году, когда за месяц в Горках выпало 90 мм осадков. Минимум осадков зарегистрирован в январе 1894 года — 2 мм.









Кроме постоянных наблюдений за погодными параметрами коллектив агрометеостанции находит время на творчество. Например, для нас было но­востью, что здесь каждый желающий может за 0,7 базовой величины заказать Паспорт погоды на любой день. Узнав о такой услуге, жители города и района чаще всего преподносят Паспорт погоды в качестве подарка на дни рождения. Оригинальный сюрприз и официальное свидетельство того, какой была погода именно в тот день, когда именинник появился на свет.













Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова