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Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки

03.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Погода не перестает нас удивлять. Календарная зима уже давно перешагнула свой экватор, а морозов и снега мы почти не видели. В Гродненской области в январе собирали лисички, на Брестчине «проснулись» первоцветы, на дачных участках зацвела клубника, а в садах на деревьях кое-где появились почки. До сих пор погода больше соответствовала марту или ноябрю. Экономим на отоплении, не чистим снег, действительно, в этом есть свои плюсы. Аграрии же уверены, что минусов больше. За ответом на вопрос: «Чего ждать от необычной зимы?», мы отправились в Агрометеорологическую станцию Горки.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
Начальник АС Горки Вячеслав Павловский подтвердил, что прошедший период января характеризовался преобладанием повышенного температурного фона.

 

С первых минут беседы специалисты объяснили, что в их учреждении мы не получим объяснений, почему декабрь и январь выдались аномально теплыми, а тем более информации, как скоро наша зима станет европейской.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
На АС Горки не составляют прогнозы, а получают. Самый долгосрочный из них на месяц, но он, как и все продолжительные «предсказания», корректируется недельным, трехдневным и суточным. Именно последний является самым точным. Поэтому на интернет-сайтах прогнозы на одну дату уже через несколько дней могут быть совершенно другими.

 

Также здесь ведут наблюдение за состоянием посевов. Два раза в зимний период берут монолиты грунта с озимыми культурами, которые потом оценивают по разным критериям.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
«В настоящее время состояние озимых культур удовлетворительное. Если не будет резких перепадов температуры, можно ожидать хороший урожай. В этом случае важно, чтобы снег ложился не на талую землю, а на мерзлую. По­этому предпочтительно плавное понижение температуры, а не резкий скачок», — отмечает инженер-агрометеоролог Елена Метлицкая.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки

 

— Среднесуточные температуры воздуха в течение всего месяца превышали норму на 4-9°С и составляли от -2 до +3°С, — рассказал начальник станции Вячеслав Павловский. — В ночные часы минимальная температура воздуха ниже -5°С не опускалась. Максимальная температура воздуха находилась в пределах от -1 до +4°С.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки

 

Осадки в январе выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. В целом за истекший период января выпало 27 мм осадков — это 70% нормы, — анализирует погоду первого месяца года Вячеслав Павловский. — Однако назвать январь 2020 года аномально теплым будет не совсем правильно. 10-11 января 2007 года максимальная температура воздуха в Горках повышалась до +9°С — был перекрыт абсолютный максимум для января, который ранее принадлежал 1973 году и составлял +6,4°С. А вот абсолютный минимум по-прежнему принадлежит 1940 году и составляет -39,5°С.

 

По наблюдениям агрометеорологической станции Горки, самым теплым считается январь 2007 года со среднемесячной температурой воздуха -0,9°С. Самый холодный январь наблюдался в 1893 году со среднемесячной температурой воздуха -18°С

 

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки

 

За последних 20 лет наибольшее количество осадков выпало в январе 2004 года — 78 мм (256% нормы). Однако рекорд по осадкам принадлежит 1915 году, когда за месяц в Горках выпало 90 мм осадков. Минимум осадков зарегистрирован в январе 1894 года — 2 мм.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
Так выглядела агрометеостанция сверху прошлым летом. Фото предоставлено АС Горки.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки

 

Кроме постоянных наблюдений за погодными параметрами коллектив агрометеостанции находит время на творчество. Например, для нас было но­востью, что здесь каждый желающий может за 0,7 базовой величины заказать Паспорт погоды на любой день. Узнав о такой услуге, жители города и района чаще всего преподносят Паспорт погоды в качестве подарка на дни рождения. Оригинальный сюрприз и официальное свидетельство того, какой была погода именно в тот день, когда именинник появился на свет.

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
Фото предоставлено АС Горки

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
Фото предоставлено АС Горки

 

Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки

 

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 47
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  Погода не перестает нас удивлять. Календарная зима уже давно перешагнула свой экватор, а морозов и снега мы почти не видели. В Гродненской области в январе...
 
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