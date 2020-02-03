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Мы не составляем прогнозы, а получаем их – агрометеостанция Горки
03.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Погода не перестает нас удивлять. Календарная зима уже давно перешагнула свой экватор, а морозов и снега мы почти не видели. В Гродненской области в январе собирали лисички, на Брестчине «проснулись» первоцветы, на дачных участках зацвела клубника, а в садах на деревьях кое-где появились почки. До сих пор погода больше соответствовала марту или ноябрю. Экономим на отоплении, не чистим снег, действительно, в этом есть свои плюсы. Аграрии же уверены, что минусов больше. За ответом на вопрос: «Чего ждать от необычной зимы?», мы отправились в Агрометеорологическую станцию Горки.
С первых минут беседы специалисты объяснили, что в их учреждении мы не получим объяснений, почему декабрь и январь выдались аномально теплыми, а тем более информации, как скоро наша зима станет европейской.
Также здесь ведут наблюдение за состоянием посевов. Два раза в зимний период берут монолиты грунта с озимыми культурами, которые потом оценивают по разным критериям.
— Среднесуточные температуры воздуха в течение всего месяца превышали норму на 4-9°С и составляли от -2 до +3°С, — рассказал начальник станции Вячеслав Павловский. — В ночные часы минимальная температура воздуха ниже -5°С не опускалась. Максимальная температура воздуха находилась в пределах от -1 до +4°С.
— Осадки в январе выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. В целом за истекший период января выпало 27 мм осадков — это 70% нормы, — анализирует погоду первого месяца года Вячеслав Павловский. — Однако назвать январь 2020 года аномально теплым будет не совсем правильно. 10-11 января 2007 года максимальная температура воздуха в Горках повышалась до +9°С — был перекрыт абсолютный максимум для января, который ранее принадлежал 1973 году и составлял +6,4°С. А вот абсолютный минимум по-прежнему принадлежит 1940 году и составляет -39,5°С.
По наблюдениям агрометеорологической станции Горки, самым теплым считается январь 2007 года со среднемесячной температурой воздуха -0,9°С. Самый холодный январь наблюдался в 1893 году со среднемесячной температурой воздуха -18°С
За последних 20 лет наибольшее количество осадков выпало в январе 2004 года — 78 мм (256% нормы). Однако рекорд по осадкам принадлежит 1915 году, когда за месяц в Горках выпало 90 мм осадков. Минимум осадков зарегистрирован в январе 1894 года — 2 мм.
Кроме постоянных наблюдений за погодными параметрами коллектив агрометеостанции находит время на творчество. Например, для нас было новостью, что здесь каждый желающий может за 0,7 базовой величины заказать Паспорт погоды на любой день. Узнав о такой услуге, жители города и района чаще всего преподносят Паспорт погоды в качестве подарка на дни рождения. Оригинальный сюрприз и официальное свидетельство того, какой была погода именно в тот день, когда именинник появился на свет.
Ольга Киммель
Фото Михаила Левцова
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Погода не перестает нас удивлять. Календарная зима уже давно перешагнула свой экватор, а морозов и снега мы почти не видели. В Гродненской области в январе...
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