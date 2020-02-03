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Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки
03.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
«Хотел бы назвать общее число мероприятий, которые будут проведены в формате программы XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, — это около 500 мероприятий. Более 300 непосредственно в программе, которая будет реализована по адресу проспект Победителей 14, а еще и те мероприятия, которые будут представлены на других площадках города», — сказал Александр Карлюкевич.
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Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает...
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