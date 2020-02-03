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Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки

Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хотел бы назвать общее число мероприятий, которые будут проведены в формате программы XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, — это около 500 мероприятий. Более 300 непосредственно в программе, которая будет реализована по адресу проспект Победителей 14, а еще и те мероприятия, которые будут представлены на других площадках города», — сказал Александр Карлюкевич.

https://www.belta.by/

 
 
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Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает...
 
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