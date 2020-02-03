Источник материала: Вороновская газета





Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хотел бы назвать общее число мероприятий, которые будут проведены в формате программы XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, — это около 500 мероприятий. Более 300 непосредственно в программе, которая будет реализована по адресу проспект Победителей 14, а еще и те мероприятия, которые будут представлены на других площадках города», — сказал Александр Карлюкевич.

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