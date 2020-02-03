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Подумай о будущем своих детей уже сейчас!

03.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В 2020 году в г. Минске учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» производит отбор кандидатов для получения образования в очной форме обучения, с предоставлением обучающимся форменной одежды в порядке и по нормам, определяемым МВД, медицинского обслуживания, мест для проживания и бесплатного четырехразового горячего питания.
В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики Беларусь, которым уже исполнилось или в году поступления исполнится 12 лет, завершившие обучение в VI классе на II ступени общего среднего образования.
Приоритет в отборе кандидатов отдается: воспитанникам детских домов, домов семейного типа, детям, оставшимся без родителей и находящихся на попечении престарелых родственников, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям военнослужащих или лиц начальствующего и рядового состава ОВД, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей или умерших от увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного при исполнении служебных обязанностей.

Требования к кандидатам:
отсутствие хронических или врожденных заболеваний, которые могут препятствовать в дальнейшем поступлению на службу в органы ­внут­ренних дел;
после прохождения медицинского освидетельствования у кандидатов проверяется уровень физической подготовленности (оценка по физической подготовке – не ниже пяти баллов по десятибалльной шкале) – бег 60 метров; подтягивание; кросс 1500 метров;
при поступлении – сдача двух вступительных экзаменов: по математике – контрольная работа; по русскому или белорусскому (по выбору кандидата) языку – диктант.
Без вступительных испытаний при положительных результатах медицинского освидетельствования и проверки уровня физической подготовленности в лицей зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Необходимые документы:
заявление кандидата или его законного представителя на имя начальника лицея с указанием учебных предметов, по которым кандидаты будут сдавать вступительные испытания;
свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Беларусь;
личная карточка учащегося;
справка об обучении;
характеристика с места учебы кандидата;
медицинская справка о состоянии здоровья;
4 фотографии размером 3х4 см (без головного убора);
справка о месте жительства и составе семьи кандидата;
документы, подтверждающие право кандидата на льготы при приеме в лицей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих или лиц начальствующего и рядового состава ОВД, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей или умерших от увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного при исполнении служебных обязанностей.
Тех, кто решил обучаться в учреждении образования «Специализированный лицей МВД Республики Беларусь», просим обращаться в Кричевский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г. Кричев, ул. ­Ленинская, 49. Справки по тел. 5-37-66.
Артем Прудников,
начальник Кричевского отдела
Департамента охраны МВД Республики
Беларусь капитан милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году в г. Минске учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» производит отбор кандидатов для...
 
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