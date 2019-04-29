Вырвалась из ужасной нищеты и не уводила из семьи Меладзе. Яркие факты об украинской золушке Вере Брежневой

Источник материала: Tut.by

Есть люди, рожденные с серебряной ложкой во рту. Их семьи богаты и знамениты, с детства они окружены прекрасными учителями и много путешествуют. Такие дети избалованы вниманием и деньгами. У нашей героини все было с точностью наоборот: родители выбивались из сил на вредной работе, чтобы прокормить четырех малышек-дочерей, городок, в котором они росли, был провинциален и жесток, а простой кусок туалетного мыла считался лучшим подарком на 8-е марта.

Но она смогла вырваться из этой страшной бедности и cтать яркой звездой на эстрадном небосклоне. Самая известная украинская Золушка — Вера Брежнева сегодня отмечает свой день рождения.

«Наверное, многодетная семья Галушка возникла потому, что папа с мамой мечтали о сыне, но каждый раз рождались дочки. Сначала появилась на свет моя старшая сестра Галя, через пять лет я, а еще через три года близнецы Вика и Настя», — вспоминает сегодня Вера Брежнева.

Родители Веры

Действительно, в семье Галушка росли четыре дочери: старшая, средняя и две младшие — двойняшки. Средняя по рождению — Вера — оказалась совершенно не средней по всем своим задаткам, амбициям и устремлениям.

С детства она видела, как тяжело приходится родителям, которые вдвоем трудились на местном химическом заводе, и не хотела себе такой судьбы. Положение ухудшилось в разы, когда отца сбила машина, и он остался инвалидом на всю жизнь. Вере тогда исполнилось всего 10.

«Мы жили в постоянной нужде, но никогда в семье не было скандалов. Мои родители не орали на нас и ни разу не подняли руку. Жизненные невзгоды, постоянная нужда закалили характер. Дали мне уверенность в том, что все преодолею, не сдамся, прорвусь, выживу».

Поэтому параллельно с учебой в школе она занималась несколькими видами спорта, окончила курсы секретаря-референта и изучала английский язык. Деньги на дополнительное образование зарабатывала сама: работала в «Зеленстрое» все выходные и летние каникулы. Вечерами после школы подрабатывала няней. И все равно на многие вещи денег не хватало.

Известный факт: родители Веры не смогли оплатить для нее поход ресторан вместе с одноклассниками на выпускной вечер. Но девушке очень хотелось пойти вместе со всеми. Кто-то из ребят провел ее на праздник тайком. Чья-то родительница увидела и возмутилась: мол, нечего тут нас объедать. Вера снесла спокойно и это…

После окончания школы она поступает на заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. И влюбляется, как ей кажется, на всю жизнь.

Ее избранником стал Виталий Войченко. Они стали жить вместе, и вскоре Вера поняла, что ждет ребенка. Виталий делает предложение, но потом, вдруг, забирает его назад. 30 марта 2001-го года Вера рожает дочку — Сонечку. Но невероятная любовь к ребенку на отношение к гражданскому супругу отныне не распространяется. Она навсегда закрыла страницу этой книги и начала все с чистого листа.